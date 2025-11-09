Rejoignez notre page de fans
OHLC Candles with Ask and Bid - indicateur pour MetaTrader 5
Il s'agit d'un graphique en chandelier qui relie le sommet de la bougie au prix demandé s'il est actuellement plus élevé que le sommet actuel. Le cours acheteur est censé être toujours le même que le cours de clôture, mais il est également inclus dans la logique dans un sens ou dans l'autre, de sorte que le cours le plus bas de la bougie est relié au cours acheteur s'il est inférieur.
Le cours vendeur est toujours plus élevé que le cours acheteur, il est donc logique de relier les bougies au cours vendeur et acheteur de cette façon, et cela ne laisse aucun prix ni écart caché. La ligne de demande peut toujours être activée sur le graphique, mais les prix de demande sont plus tangibles s'ils sont vus de cette façon.
Graphique OHLC normal :
OHLC avec ask et bid :
