Count consecutive no. of bull or bear bars - script pour MetaTrader 5
- 47
Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance
Exemple de code pour compter le nombre consécutif de barres haussières ou baissières. N'hésitez pas à l'utiliser ou à le développer pour répondre à vos besoins.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/49675
