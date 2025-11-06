Rejoignez notre page de fans
Get Nth Closed Trade from the end in MT5 - expert pour MetaTrader 5
Ce conseiller expert particulier contient un code très utile qui est souvent requis par les développeurs. La plupart du temps, nous avons besoin de la dernière transaction clôturée. Mais dans cet EA, vous pouvez rechercher une transaction avec n'importe quel index.
Par transaction active, j'entends les ordres de marché et non les ordres en attente.
Si vous passez 0, la transaction active la plus récente sera recherchée.
Si vous passez 1, la transaction précédente sera recherchée, et ainsi de suite.
Nous pouvons filtrer les transactions en fonction du symbole et du nombre magique.
