Bibliothèque de classes traînantes StopLoss pour MQL5 - bibliothèque pour MetaTrader 5
Bibliothèque de classes universelle pour l'implémentation de diverses stratégies de StopLoss dans les robots de trading. La bibliothèque vous permet de gérer de manière flexible le StopLoss des positions ouvertes par une distance fixe du prix, ainsi que par les valeurs des indicateurs populaires : Parabolic SAR, AMA, DEMA, FRAMA, MA, TEMA, VIDYA et un niveau arbitraire.
La bibliothèque fournit un moyen pratique d'ajouter plusieurs types de StopLoss différents à votre conseiller expert MQL5. Il suffit de brancher la classe requise, de configurer les paramètres et d'appeler la méthode Run() dans OnTick().
En-tête
#include <Trailings\Trailings.mqh>
Structure de la classe
|Classe
|Objectif
|Exemples d'utilisation
|CSimpleTrailing
|classe de base du suivi des prix (suivi simple)
|
//--- Connexion #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Globalement CSimpleTrailing trail; //--- Dans OnInit() : trail.SetSymbol(_Symbol); trail.SetMagicNumber(123); trail.SetStopLossOffset(100); trail.SetActive(true); //--- Dans OnTick() : trail.Run();
|CTrailingByInd
|classe de base du suivi par indicateur
|Utilisée par les classes héritées
|CTrailingBySAR
|suivi par l'indicateur SAR parabolique
|
//--- Connexion #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Globalement CTrailingBySAR trailSAR; //--- Dans OnInit() : trailSAR.Initialize(_Symbol, PERIOD_M15, 0.02, 0.2); trailSAR.SetActive(true); //--- Dans OnTick() : trailSAR.Run();
|CTrailingByAMA
|Trailing by Adaptive Moving Average (moyenne mobile adaptative)
|
//--- Connexion #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Globalement CTrailingByAMA trailAMA; //--- Dans OnInit() : trailAMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 9, 2, 30, 0, PRICE_CLOSE); trailAMA.SetActive(true); //--- Dans OnTick() : trailAMA.Run();
|CTrailingByDEMA
|Trailing Double Exponential Moving Average (moyenne mobile double exponentielle)
|
//--- Connexion #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Globalement CTrailingByDEMA trailDEMA; //--- Dans OnInit() : trailDEMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE); trailDEMA.SetActive(true); //--- Dans OnTick() : trailDEMA.Run();
|CTrailingByFRAMA
|Suivi par moyenne mobile adaptative fractale
|
//--- Connexion #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Globalement CTrailingByFRAMA trailFRAMA; //--- Dans OnInit() : trailFRAMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE); trailFRAMA.SetActive(true); //--- Dans OnTick() : trailFRAMA.Run();
|CTrailingByMA
|Moyenne mobile de suivi
|
//--- Connexion #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Globalement CTrailingByMA trailMA; //--- Dans OnInit() : trailMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 20, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE); trailMA.SetActive(true); //--- Dans OnTick() : trailMA.Run();
|CTrailingByTEMA
|Moyenne mobile triple exponentielle à la traîne
|
//--- Connexion #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Globalement CTrailingByTEMA trailTEMA; //--- Dans OnInit() : trailTEMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE); trailTEMA.SetActive(true); //--- Dans OnTick() : trailTEMA.Run();
|CTrailingByVIDYA
|Moyenne dynamique à indice variable suiveuse
|
//--- Connexion #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Globalement CTrailingByVIDYA trailVIDYA; //--- Dans OnInit() : trailVIDYA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 9, 12, 0, PRICE_CLOSE); trailVIDYA.SetActive(true); //--- Dans OnTick() : trailVIDYA.Run();
|CTrailingByValue
|Suivi sur un niveau spécifié
|
//--- Connexion #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Globalement CTrailingByValue trailValue; //--- Dans OnInit() : trailValue.SetSymbol(_Symbol); trailValue.SetActive(true); //--- Dans OnTick() : trailValue.Run(customSLBuy, customSLSell);
Paramètres de réglage :
- SetSymbol(symbole) - définit le symbole de négociation ;
- SetMagicNumber(magic) - définit le nombre magique ;
- SetStopLossOffset(offset) - définit le StopLoss par rapport au prix/indicateur ;
- SetTrailingStart(start) - Définit le profit minimum pour l'activation du suivi ;
- SetTrailingStep(step) - définit l'étape du mouvement du StopLoss ;
- SetSpreadMultiplier(value) - définit le multiplicateur de spread pour StopLevel ;
- SetActive(flag) - activation/désactivation du trailing.
Pour les classes d'indicateurs - paramètres supplémentaires de l'indicateur (périodes, types de prix, méthodes, etc.).
Voici un exemple du fonctionnement du chalut SAR parabolique connecté avec le Conseiller Expert standard \MQL5\Experts\Advisors\ExpertMACD.mq5 :
Plus de détails sur le sujet de ces trawls peuvent être trouvés dans les articles suivants
- Comment ajouter un Trailing Stop sur l'indicateur Parabolic SAR
- Comment créer n'importe quel type de Trailing Stop et le connecter à un Expert Advisor
Trailings.mqh est un moyen simple d'ajouter un StopLoss suiveur à votre Expert Advisor MQL5.
Connectez la classe nécessaire, configurez les paramètres et appelez *.Run() dans OnTick.
Si votre EA a un cycle d'énumération de ses positions, vous pouvez appeler la méthode Run() de trailing avec le ticket de la position sélectionnée :
Run(const ulong pos_ticket);
Dans le cas le plus simple, ce sera le cas dans le gestionnaire OnTick() :
for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) { trailing_simple.Run(PositionGetTicket(i)); }
