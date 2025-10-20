Bibliothèque de classes universelle pour l'implémentation de diverses stratégies de StopLoss dans les robots de trading. La bibliothèque vous permet de gérer de manière flexible le StopLoss des positions ouvertes par une distance fixe du prix, ainsi que par les valeurs des indicateurs populaires : Parabolic SAR, AMA, DEMA, FRAMA, MA, TEMA, VIDYA et un niveau arbitraire.

La bibliothèque fournit un moyen pratique d'ajouter plusieurs types de StopLoss différents à votre conseiller expert MQL5. Il suffit de brancher la classe requise, de configurer les paramètres et d'appeler la méthode Run() dans OnTick().

En-tête

#include <Trailings\Trailings.mqh>

Structure de la classe

Classe Objectif Exemples d'utilisation CSimpleTrailing classe de base du suivi des prix (suivi simple) #include <Trailings\Trailings.mqh> CSimpleTrailing trail; trail.SetSymbol( _Symbol ); trail.SetMagicNumber( 123 ); trail.SetStopLossOffset( 100 ); trail.SetActive( true ); trail.Run();

CTrailingByInd classe de base du suivi par indicateur Utilisée par les classes héritées CTrailingBySAR suivi par l'indicateur SAR parabolique #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingBySAR trailSAR; trailSAR.Initialize( _Symbol , PERIOD_M15 , 0.02 , 0.2 ); trailSAR.SetActive( true ); trailSAR.Run();

CTrailingByAMA Trailing by Adaptive Moving Average (moyenne mobile adaptative) #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByAMA trailAMA; trailAMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 9 , 2 , 30 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailAMA.SetActive( true ); trailAMA.Run();

CTrailingByDEMA Trailing Double Exponential Moving Average (moyenne mobile double exponentielle) #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByDEMA trailDEMA; trailDEMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 14 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailDEMA.SetActive( true ); trailDEMA.Run();

CTrailingByFRAMA Suivi par moyenne mobile adaptative fractale #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByFRAMA trailFRAMA; trailFRAMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 14 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailFRAMA.SetActive( true ); trailFRAMA.Run();

CTrailingByMA Moyenne mobile de suivi #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByMA trailMA; trailMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 20 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); trailMA.SetActive( true ); trailMA.Run();

CTrailingByTEMA Moyenne mobile triple exponentielle à la traîne #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByTEMA trailTEMA; trailTEMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 14 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailTEMA.SetActive( true ); trailTEMA.Run();

CTrailingByVIDYA Moyenne dynamique à indice variable suiveuse #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByVIDYA trailVIDYA; trailVIDYA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 9 , 12 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailVIDYA.SetActive( true ); trailVIDYA.Run();

CTrailingByValue Suivi sur un niveau spécifié #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByValue trailValue; trailValue.SetSymbol( _Symbol ); trailValue.SetActive( true ); trailValue.Run(customSLBuy, customSLSell);







Paramètres de réglage :

SetSymbol(symbole) - définit le symbole de négociation ;

- définit le symbole de négociation ; SetMagicNumber(magic) - définit le nombre magique ;

- définit le nombre magique ; SetStopLossOffset(offset) - définit le StopLoss par rapport au prix/indicateur ;

- définit le StopLoss par rapport au prix/indicateur ; SetTrailingStart(start) - Définit le profit minimum pour l'activation du suivi ;

- Définit le profit minimum pour l'activation du suivi ; SetTrailingStep(step) - définit l'étape du mouvement du StopLoss ;

- définit l'étape du mouvement du StopLoss ; SetSpreadMultiplier(value) - définit le multiplicateur de spread pour StopLevel ;

- définit le multiplicateur de spread pour StopLevel ; SetActive(flag) - activation/désactivation du trailing.

Pour les classes d'indicateurs - paramètres supplémentaires de l'indicateur (périodes, types de prix, méthodes, etc.).

Voici un exemple du fonctionnement du chalut SAR parabolique connecté avec le Conseiller Expert standard \MQL5\Experts\Advisors\ExpertMACD.mq5 :





Plus de détails sur le sujet de ces trawls peuvent être trouvés dans les articles suivants

Trailings.mqh est un moyen simple d'ajouter un StopLoss suiveur à votre Expert Advisor MQL5.

Connectez la classe nécessaire, configurez les paramètres et appelez *.Run() dans OnTick.

Si votre EA a un cycle d'énumération de ses positions, vous pouvez appeler la méthode Run() de trailing avec le ticket de la position sélectionnée :

Run( const ulong pos_ticket);

Dans le cas le plus simple, ce sera le cas dans le gestionnaire OnTick() :

for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { trailing_simple.Run( PositionGetTicket (i)); }



