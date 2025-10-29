Rejoignez notre page de fans
Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller - bibliothèque pour MetaTrader 5
Paramètres d'entrée:
- OrderDistancePoints : Détermine la distance en points par rapport au cours vendeur actuel pour placer des ordres d'achat et par rapport au cours acheteur pour placer des ordres de vente.
- TPPoints : Spécifie l'objectif de prise de profit en points.
- Startlotsize : Définit la taille initiale du lot pour les transactions.
- Gainperlot : Définit le gain souhaité par taille de lot.
Le code est plein de commentaires, je vous recommande de le consulter si vous voulez tout comprendre.
Les fonctions suivantes sont importantes :
1 SetParameters:
- void SetParameters(double TargetProfit, double Startlot, double GainPerLot, double BuyLevel, double SellLevel) ;
- Définit divers paramètres pour la stratégie de négociation, notamment le bénéfice cible, la taille du lot de départ, le gain par lot, le niveau d'achat (prix) et le niveau de vente (prix).
2 TargetProfit:
- void TargetProfit(double value) ;
- double TargetProfit() ;
- Méthodes Setter et Getter pour le paramètre TargetProfit. Elles permettent de définir et de récupérer la valeur du profit cible pour la stratégie de trading.
- void GainPerLot(double value) ;
- Méthode de définition du gain par lot. Définit le montant du profit souhaité pour chaque lot négocié.
4 SqueezeDistance:
- void SqueezeDistance(double value) ;
- Définit la distance utilisée pour le squeezing dans la stratégie de trading. Détermine la distance à laquelle les ordres en attente sont placés par rapport aux niveaux de prix actuels.
5 SetHardSL:
- void SetHardSL(int points) ;
- Fixe le seuil de déclenchement des transactions, spécifié en points. Il s'agit d'un niveau fixe à partir duquel une position sera automatiquement fermée afin de limiter les pertes potentielles.
6 LongVolume:
- double LongVolume() ;
- Récupère le volume total des positions longues actuellement ouvertes dans la stratégie de trading.
7 ShortVolume:
- double ShortVolume() ;
- Récupère le volume total des positions courtes actuellement ouvertes dans la stratégie de trading.
8 LongPendingVol:
- double LongPendingVol() ;
- Récupère le volume total des ordres longs en attente qui n'ont pas encore été exécutés.
9 ShortPendingVol:
- double ShortPendingVol() ;
- Récupère le volume total des ordres courts en attente qui n'ont pas encore été exécutés.
10 TradeCount:
- uint TradeCount() ;
- Récupère le nombre total de transactions et d'ordres actifs actuellement gérés par la stratégie de trading.
11 Run:
- bool Run() ;
- Lance l'exécution de la stratégie de trading. Retourne true si la stratégie démarre avec succès.
12 onTick:
- void onTick() ;
- Fonction à appeler dans la fonction OnTick() de l'Expert Advisor (EA). Gère la logique et les actions basées sur les conditions actuelles du marché et les mises à jour.
13 BuildFromTheInside:
- void BuildFromTheInside(double Vol, double BuyPrice, double SellPrice) ;
- Initie la création de nouvelles positions de trading ( Vol ) dans les niveaux de prix d'achat et de vente spécifiés ( BuyPrice , SellPrice ) pour capitaliser sur les mouvements du marché.
14 Stop:
- void Stop() ;
- Arrête ( m_IsRunning ) l'exécution de la stratégie de trading. Elle cesse toute action de trading jusqu'à ce qu'elle soit redémarrée.
15 Running:
- bool Running() ;
- Vérifie si la stratégie de trading est en cours d'exécution ( m_IsRunning ). Retourne vrai si la stratégie est en train d'exécuter des transactions.
16 LastLongPrice:
- double LastLongPrice() ;
- Récupère le prix auquel la dernière position ou le dernier ordre long ( m_LastLongTicket ) a été initié. Renvoie 0 si cette information n'est pas disponible.
17 LastShortPrice:
- double LastShortPrice() ;
- Récupère le prix auquel la dernière position ou le dernier ordre court ( m_LastShortTicket ) a été initié. Renvoie 0 si aucune information de ce type n'est disponible.
18 AddTicket:
- bool AddTicket(ulong Ticket) ;
- Ajoute un ticket de trading ( Ticket ) au lot d'ordres gérés par la stratégie de trading. Retourne true si le ticket a été ajouté avec succès.
