



Paramètres d'entrée:

OrderDistancePoints : Détermine la distance en points par rapport au cours vendeur actuel pour placer des ordres d'achat et par rapport au cours acheteur pour placer des ordres de vente.

TPPoints : Spécifie l'objectif de prise de profit en points.

Startlotsize : Définit la taille initiale du lot pour les transactions.

Gainperlot : Définit le gain souhaité par taille de lot.

Le code est plein de commentaires, je vous recommande de le consulter si vous voulez tout comprendre.

Les fonctions suivantes sont importantes :

1 SetParameters:

void SetParameters(double TargetProfit, double Startlot, double GainPerLot, double BuyLevel, double SellLevel) ;

Définit divers paramètres pour la stratégie de négociation, notamment le bénéfice cible, la taille du lot de départ, le gain par lot, le niveau d'achat (prix) et le niveau de vente (prix).

2 TargetProfit:

void TargetProfit(double value) ;

double TargetProfit() ;

Méthodes Setter et Getter pour le paramètre TargetProfit. Elles permettent de définir et de récupérer la valeur du profit cible pour la stratégie de trading.

void GainPerLot(double value) ;

Méthode de définition du gain par lot. Définit le montant du profit souhaité pour chaque lot négocié.

4 SqueezeDistance:

void SqueezeDistance(double value) ;

Définit la distance utilisée pour le squeezing dans la stratégie de trading. Détermine la distance à laquelle les ordres en attente sont placés par rapport aux niveaux de prix actuels.