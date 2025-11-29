POURQUOI SQUIDGRID_AI EST-IL UN ALGO ROBUSTE ET RENTABLE ?

SQUID GRID AI est un système sophistiqué basé sur une grille qui capitalise sur les opportunités de retour à la moyenne sur 6 actifs non corrélés, optimisant la pondération du portefeuille pour maximiser les profits tout en gérant le risque avec une surveillance de marché pilotée par l'IA.

[ Signal Live ] - [ Groupe dédié | Version MT5 - MT4 ]





📌 Le concept







📌 Pourquoi choisir cet EA ?

Diversification multi-actifs

Trade 6 instruments non corrélés : XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

Allocation de pondération optimisée pour maximiser la rentabilité

Gestion des risques au cœur du système

Stratégie de grille sophistiquée

Capitalise sur les opportunités de retour à la moyenne (mean reversion)

Identifie les conditions de surachat et de survente pour une entrée optimale

Ajoute des positions pendant les retracements de prix pour améliorer la rentabilité

Important : Aucune stratégie martingale employée

Gestion renforcée par l'IA du Risk & Money management pour les grilles

Intègre l'IA Grok pour une surveillance du marché en temps réel

Analyse les conditions macroéconomiques quotidiennes et la volatilité du marché

Ferme automatiquement les positions ou bloque les trades pendant les événements de marché anormaux

Seuils de retrait de profits personnalisables basés sur la tolérance au risque

Paramètres configurables de Drawdown Maximum Tolérable et de taille de lot

Recommandations régulières de retrait de profits (après 10-30% de rendements)









📌 Paires et actifs non corrélés











📌 Pondération optimisée des actifs non corrélés





📌 Spécifications et Signaux Actif de lancement de l'EA et Timeframe : EURUSD | M5

EURUSD | M5 Actifs tradés : XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD Timeframes : M5-H1 selon les caractéristiques de volatilité de l'actif

M5-H1 selon les caractéristiques de volatilité de l'actif Historique de Backtest : ICMarkets a un historique limité des paires CAD jusqu'en 2025, donc les backtests ont été réalisés sur EasyForex

ICMarkets a un historique limité des paires CAD jusqu'en 2025, donc les backtests ont été réalisés sur EasyForex Période testée : 2020 – 2025, OHLC

2020 – 2025, OHLC Dépôt Minimum / Recommandé : $500 / $2000

[ Signal en Direct ] - [ Groupe dédié | Version MT5 - MT4 ]



Si vous êtes nouveau sur mql5, veuillez suivre ces étapes pour effectuer votre achat https://www.mql5.com/en/articles/498

📌 Implémentation





Obtenez le manuel utilisateur ici : ⚙️ https://bit.ly/3KdwpDx



📌Nos Engagements et spécifications de backtest





Notre système adhère à des protocoles de backtesting stricts avec 🔹 100% de données qualitatives sans omission 🔹 zéro suppression ou manipulation des stop loss ou take profit historiques. 🔹 zéro sur-optimisation (overfitting) 🔹 simulation Walk Forward validée 🔹 simulation Monte Carlo validée 🔹 surveillance continue des métriques du Signal Live avec les métriques du backtest



Voir nos engagements et spécifications de backtest ici et comment ne pas se faire duper lors de l'achat d'un algo















