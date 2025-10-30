EQUITY PARAGON EA — Système de trading automatisé moderne basé sur l’Equity pour XAUUSD (Or)

Equity Paragon EA est un algorithme de trading de nouvelle génération qui gère les positions en fonction du contrôle dynamique de l’équité du compte,

plutôt qu’avec les niveaux classiques de Stop Loss / Take Profit (SL/TP).

Ce robot de trading (Expert Advisor) a été conçu pour les traders recherchant stabilité, sécurité et croissance progressive du capital,

tout en évitant la sur-optimisation et les stratégies excessivement agressives.

⚙️ Caractéristiques principales :

Symbole de trading : XAUUSD (Or)

Période : H1 (avec détection optionnelle de modèles sur M5–M30)

Dépôt minimum : $100

Dépôt recommandé : $500–$1000

Type de compte : Tout type (RAW/ECN recommandé)

Effet de levier : 1:100 ou 1:500

L’EA peut utiliser un filtre horaire, permettant de limiter les opérations aux sessions de Londres et de New York (10:01–20:01, heure du courtier).

💡 Modèle de tarification progressive :

Equity Paragon EA suit un modèle de prix dynamique, ajusté en fonction de la demande et des futures mises à jour.

Prix de lancement : $100

Prix actuel : $127.99

Le prix continuera d’augmenter progressivement à mesure que la demande et les améliorations se développeront.

(L’option de location n’est pas disponible pour le moment.)

🧠 Stratégie et protection du capital :

L’EA utilise un système exclusif de contrôle d’Equity, permettant une gestion adaptative des pertes flottantes et une protection automatique des bénéfices.

Principaux mécanismes de protection :

Verrouillage progressif des profits (Step-by-step Profit Locking)

Trailing Stop intelligent (Smart Trailing Stop)

Mécanisme de Breakeven (mise à zéro du risque)

📊 SIGNAL EN DIRECT :

Vous pouvez suivre le signal de trading en temps réel ici :

👉 https://www.mql5.com/en/signals/2339469?source=Site+Signals+My

👥 Communauté et guide utilisateur :

Rejoignez la chaîne officielle de la communauté et accédez au guide complet d’installation et de configuration de l’EA :

👉 https://www.mql5.com/en/channels/01de46b13943dc01

Dans ce groupe, vous pouvez :

Poser des questions

Partager vos résultats

Recevoir les dernières mises à jour

Obtenir des conseils sur l’utilisation optimale du robot

Equity Paragon EA allie simplicité, fiabilité et gestion du risque adaptative.

Il offre une croissance maîtrisée du capital et une protection efficace des fonds,

tout en évitant les erreurs courantes des systèmes de trading automatisés.

🔗 Lien du produit :

https://www.mql5.com/en/market/product/153093