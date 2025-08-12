Résultats des tests du Bomber Corporation EA M15

Alors, les amis, je publie ici les résultats des tests pour l’unité de temps M15 de l’Expert Advisor Bomber Corporation.

Sur cette unité de temps, le trading sera plus actif car le graphique des prix évolue beaucoup plus — environ 4 fois plus que sur le graphique horaire — ce qui est logique.

En ce qui concerne les résultats des tests, vous pouvez voir ci-dessous comment l’Expert Advisor Bomber Corporation se comporte sur différentes paires de devises. Ce sera un portefeuille Forex.

À l’avenir, j’essaierai de trouver d’autres actifs pour le Bomber Corporation, y compris les métaux et les cryptomonnaies.







Mais pour l’instant, nous parlons de paires de devises Forex, et je vais publier les résultats des tests que j’ai pu optimiser pour le trading.

Les amis, j’ai réalisé ce test sur la période historique allant de 2018 à 2025. Il s’agit d’un test de trading avec lot fixe, sans gestion automatique du capital. En d’autres termes, nous voyons ici l’efficacité pure, non masquée par des artifices mathématiques — juste un lot fixe, qui reflète le mieux la performance réelle de la stratégie de trading.









Alors, les amis, en utilisant le programme QuantAnalyzer, nous pouvons combiner tous ces graphiques de test en un seul et voir comment cela fonctionnerait sur un compte de trading unique.

Mais permettez-moi de vous rappeler — ceci est réalisé avec un lot fixe, et nous observons simplement la performance de la stratégie de trading. Notre objectif est de voir comment elle fonctionne sans gestion automatique du capital, afin de pouvoir analyser un trading pur, sans aucun artifice mathématique.







