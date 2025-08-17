Comment fonctionne EA Bomber Corporation ?

Salut les gars !



Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment fonctionne le Bomber Corporation EA et ce qui se cache vraiment derrière sa stratégie de trading.

Alors voilà : au cœur de cet EA se trouve mon indicateur Divergence Bomber, que j’ai créé en 2015. Oui, ça fait presque dix ans ! Je l’ai moi-même utilisé pour trader pendant des années, et il a toujours donné des résultats solides et constants. Petite anecdote : la toute première version a été codée pour MT4, car en 2015, presque personne ne tradait encore sur MT5.













Maintenant, si vous voulez vraiment comprendre comment Bomber Corporation appuie sur la gâchette, vous devez d’abord savoir comment fonctionne le Divergence Bomber. Logique, non ? Parce que le Divergence Bomber est littéralement le cœur de l’algorithme de trading de Bomber Corporation.

Voilà, c’est à peu près l’idée derrière le Bomber Corporation EA — à l’intérieur, il fait tourner mon algorithme de détection de divergences que j’ai développé sur mesure.

Et pour m’assurer que le système reste en phase avec un marché en constante évolution, je publierai des fichiers de configuration mis à jour pour ses paramètres de trading tous les 6 mois, afin qu’il soit toujours optimisé et prêt à trader dans les conditions actuelles du marché.

