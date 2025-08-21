⚡ Scalper Investor EA — Contrôlez le spread, protégez votre capital



En avez-vous assez des EA qui restent inactifs pendant des semaines ou qui font exploser les comptes avec du martingale et des grilles ?

👉 Scalper Investor EA fonctionne avec une logique de pur scalping — pas de trucs cachés, pas de pari hasardeux. Uniquement des entrées propres et une gestion des risques rigoureuse.

Basé sur une stratégie de retournement avec le canal de Keltner, cet EA capte avec précision les pullbacks de court terme, mais uniquement lorsque le marché remplit toutes les conditions : volatilité ✅, filtre de tendance ✅, signal clair ✅, pas de spreads exagérés ni de slippage ✅.

Et le meilleur : un module Trend-Following est déjà en préparation (mise à jour gratuite). Achetez-le maintenant et saisissez l’opportunité avant que le prix n’augmente.















👉Scalper Investor EA offre également des fonctionnalités spéciales pour le trading de l'or - https://www.mql5.com/fr/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller







🔑 Caractéristiques principales

📊 Stratégie de Reversal — vise le meilleur point d’entrée lors des pullbacks du marché

💹 Support pour 11 paires de devises : AUDCAD, AUDUSD, EURUSD, EURGBP et plus encore

⏱ Timeframes M15 & H1 — adaptés aussi bien aux mouvements rapides qu’aux swings plus lents

🛡 Focus sur le risque — SL strict sur chaque trade, aucun martingale, aucune grille

⚡ One Shot, One Pair — pas d’empilement de positions, pas de surexposition

🌍 Compatible Prop Firm — pleine conformité avec les règles FTMO / MFF, drawdown flottant faible

💵 Seuil d’entrée bas — à partir de seulement 500 $, levier 1:30+ (comptes RAW/ECN recommandés)





Bien sûr, les mots seuls ne suffisent pas.

C’est pourquoi j’ai mis en place deux comptes de monitoring, afin que vous puissiez voir comment Scalper Investor se comporte réellement sur le marché en direct. Jetez un œil à ces signaux et vous verrez immédiatement à quel point il est stable. Ce n’est que le début de sa forte croissance, mais déjà maintenant vous pouvez constater son énorme potentiel 👉 Lien vers les signaux













Revenons maintenant un peu à la théorie et examinons les caractéristiques techniques de Scalper Investor EA.

Ci-dessous, je partage un test combiné sur 11 paires de devises différentes.

Ce test illustre la manière dont Scalper Investor se comporte lorsqu’il négocie toutes les paires recommandées simultanément.













