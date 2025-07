Trading de tendance intelligent avec SuperTrend AI

🎯🎯🎯 TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT SUR CETTE PAGE !! 🎯🎯🎯

L’indicateur SuperTrend AI (Clustering) pour MetaTrader 5 est un outil compact mais puissant, conçu pour les traders qui recherchent des signaux précis avec un minimum de bruit. Développé par Lux Algo , il utilise des algorithmes de clustering et l’intelligence artificielle pour s’adapter dynamiquement aux conditions changeantes du marché.



Lorsqu’une inversion de tendance se produit, un numéro de cluster s’affiche sur le graphique, indiquant quelle itération a déclenché le changement. Les lignes colorées du SuperTrend agissent comme des stops suiveurs dynamiques : le turquoise indique une tendance haussière, le rouge une tendance baissière. Les signaux d’achat et de vente apparaissent lorsque le prix franchit les niveaux calculés par l’IA.







Ce qui distingue cet indicateur, c’est sa capacité à filtrer les faux signaux et à réduire le retard en analysant les données historiques et en ajustant automatiquement les paramètres en temps réel. Un outil idéal pour les traders qui privilégient la rapidité, la précision et la clarté dans leur stratégie.





