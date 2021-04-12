SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gia Phat HF
Thai Doan Pham

Gia Phat HF

Thai Doan Pham
0 comentarios
Fiabilidad
260 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2021 242%
HFMarketsSA-Live Server 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
20 157
Transacciones Rentables:
13 684 (67.88%)
Transacciones Irrentables:
6 473 (32.11%)
Mejor transacción:
105.60 USD
Peor transacción:
-291.67 USD
Beneficio Bruto:
29 931.92 USD (2 150 285 pips)
Pérdidas Brutas:
-28 357.67 USD (1 608 907 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (142.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
365.02 USD (51)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
89.36%
Carga máxima del depósito:
166.57%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
0.59
Transacciones Largas:
10 404 (51.61%)
Transacciones Cortas:
9 753 (48.39%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
0.08 USD
Beneficio medio:
2.19 USD
Pérdidas medias:
-4.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
38 (-283.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-567.02 USD (37)
Crecimiento al mes:
3.06%
Pronóstico anual:
37.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
180.03 USD
Máxima:
2 653.91 USD (65.44%)
Reducción relativa:
De balance:
74.58% (2 651.31 USD)
De fondos:
79.27% (1 442.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 6384
EURUSD 6172
NZDCAD 4335
AUDNZD 2509
AUDUSD 756
USDJPY 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 2.6K
EURUSD 2.3K
NZDCAD -2.8K
AUDNZD -798
AUDUSD 309
USDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 202K
EURUSD 259K
NZDCAD 17K
AUDNZD 38K
AUDUSD 26K
USDJPY 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +105.60 USD
Peor transacción: -292 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 51
Máximo de pérdidas consecutivas: 37
Beneficio máximo consecutivo: +142.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -283.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSA-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-01
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 7
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 22
ICMarkets-Live12
0.09 × 171
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest 
No hay comentarios
2025.10.08 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 06:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 03:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 19:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.18 10:44
No swaps are charged on the signal account
2024.10.08 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 01:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 16:54
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 11:13
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
