Total de Trades:
20 157
Transacciones Rentables:
13 684 (67.88%)
Transacciones Irrentables:
6 473 (32.11%)
Mejor transacción:
105.60 USD
Peor transacción:
-291.67 USD
Beneficio Bruto:
29 931.92 USD (2 150 285 pips)
Pérdidas Brutas:
-28 357.67 USD (1 608 907 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (142.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
365.02 USD (51)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
89.36%
Carga máxima del depósito:
166.57%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
0.59
Transacciones Largas:
10 404 (51.61%)
Transacciones Cortas:
9 753 (48.39%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
0.08 USD
Beneficio medio:
2.19 USD
Pérdidas medias:
-4.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
38 (-283.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-567.02 USD (37)
Crecimiento al mes:
3.06%
Pronóstico anual:
37.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
180.03 USD
Máxima:
2 653.91 USD (65.44%)
Reducción relativa:
De balance:
74.58% (2 651.31 USD)
De fondos:
79.27% (1 442.36 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6384
|EURUSD
|6172
|NZDCAD
|4335
|AUDNZD
|2509
|AUDUSD
|756
|USDJPY
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|2.6K
|EURUSD
|2.3K
|NZDCAD
|-2.8K
|AUDNZD
|-798
|AUDUSD
|309
|USDJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|202K
|EURUSD
|259K
|NZDCAD
|17K
|AUDNZD
|38K
|AUDUSD
|26K
|USDJPY
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSA-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live12
|0.09 × 171
