- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20 147
盈利交易:
13 678 (67.89%)
亏损交易:
6 469 (32.11%)
最好交易:
105.60 USD
最差交易:
-291.67 USD
毛利:
29 927.98 USD (2 149 802 pips)
毛利亏损:
-28 351.67 USD (1 608 293 pips)
最大连续赢利:
55 (142.02 USD)
最大连续盈利:
365.02 USD (51)
夏普比率:
0.02
交易活动:
89.36%
最大入金加载:
166.57%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.59
长期交易:
10 400 (51.62%)
短期交易:
9 747 (48.38%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.08 USD
平均利润:
2.19 USD
平均损失:
-4.38 USD
最大连续失误:
38 (-283.35 USD)
最大连续亏损:
-567.02 USD (37)
每月增长:
3.63%
年度预测:
43.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
180.03 USD
最大值:
2 653.91 USD (65.44%)
相对跌幅:
结余:
74.58% (2 651.31 USD)
净值:
79.27% (1 442.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6382
|EURUSD
|6172
|NZDCAD
|4333
|AUDNZD
|2507
|AUDUSD
|752
|USDJPY
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|2.6K
|EURUSD
|2.3K
|NZDCAD
|-2.8K
|AUDNZD
|-799
|AUDUSD
|312
|USDJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|202K
|EURUSD
|259K
|NZDCAD
|17K
|AUDNZD
|38K
|AUDUSD
|26K
|USDJPY
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +105.60 USD
最差交易: -292 USD
最大连续赢利: 51
最大连续失误: 37
最大连续盈利: +142.02 USD
最大连续亏损: -283.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSA-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
243%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
260
100%
20 147
67%
89%
1.05
0.08
USD
USD
79%
1:500