信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gia Phat HF
Thai Doan Pham

Gia Phat HF

Thai Doan Pham
0条评论
可靠性
260
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2021 243%
HFMarketsSA-Live Server 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
20 147
盈利交易:
13 678 (67.89%)
亏损交易:
6 469 (32.11%)
最好交易:
105.60 USD
最差交易:
-291.67 USD
毛利:
29 927.98 USD (2 149 802 pips)
毛利亏损:
-28 351.67 USD (1 608 293 pips)
最大连续赢利:
55 (142.02 USD)
最大连续盈利:
365.02 USD (51)
夏普比率:
0.02
交易活动:
89.36%
最大入金加载:
166.57%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.59
长期交易:
10 400 (51.62%)
短期交易:
9 747 (48.38%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.08 USD
平均利润:
2.19 USD
平均损失:
-4.38 USD
最大连续失误:
38 (-283.35 USD)
最大连续亏损:
-567.02 USD (37)
每月增长:
3.63%
年度预测:
43.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
180.03 USD
最大值:
2 653.91 USD (65.44%)
相对跌幅:
结余:
74.58% (2 651.31 USD)
净值:
79.27% (1 442.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 6382
EURUSD 6172
NZDCAD 4333
AUDNZD 2507
AUDUSD 752
USDJPY 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 2.6K
EURUSD 2.3K
NZDCAD -2.8K
AUDNZD -799
AUDUSD 312
USDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 202K
EURUSD 259K
NZDCAD 17K
AUDNZD 38K
AUDUSD 26K
USDJPY 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +105.60 USD
最差交易: -292 USD
最大连续赢利: 51
最大连续失误: 37
最大连续盈利: +142.02 USD
最大连续亏损: -283.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSA-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-01
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 7
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 22
ICMarkets-Live12
0.09 × 171
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest 
没有评论
2025.10.08 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 06:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 03:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 19:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.18 10:44
No swaps are charged on the signal account
2024.10.08 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 01:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 16:54
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 11:13
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载