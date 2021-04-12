- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
20 157
Negociações com lucro:
13 684 (67.88%)
Negociações com perda:
6 473 (32.11%)
Melhor negociação:
105.60 USD
Pior negociação:
-291.67 USD
Lucro bruto:
29 931.92 USD (2 150 285 pips)
Perda bruta:
-28 357.67 USD (1 608 907 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (142.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
365.02 USD (51)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
89.36%
Depósito máximo carregado:
166.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
10 404 (51.61%)
Negociações curtas:
9 753 (48.39%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.08 USD
Lucro médio:
2.19 USD
Perda média:
-4.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
38 (-283.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-567.02 USD (37)
Crescimento mensal:
2.77%
Previsão anual:
37.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
180.03 USD
Máximo:
2 653.91 USD (65.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.58% (2 651.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
79.27% (1 442.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6384
|EURUSD
|6172
|NZDCAD
|4335
|AUDNZD
|2509
|AUDUSD
|756
|USDJPY
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|2.6K
|EURUSD
|2.3K
|NZDCAD
|-2.8K
|AUDNZD
|-798
|AUDUSD
|309
|USDJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|202K
|EURUSD
|259K
|NZDCAD
|17K
|AUDNZD
|38K
|AUDUSD
|26K
|USDJPY
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +105.60 USD
Pior negociação: -292 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 51
Máximo de perdas consecutivas: 37
Máximo lucro consecutivo: +142.02 USD
Máxima perda consecutiva: -283.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSA-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live12
|0.09 × 171
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
242%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
260
100%
20 157
67%
89%
1.05
0.08
USD
USD
79%
1:500