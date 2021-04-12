SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gia Phat HF
Thai Doan Pham

Gia Phat HF

Thai Doan Pham
0 comentários
Confiabilidade
260 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2021 242%
HFMarketsSA-Live Server 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
20 157
Negociações com lucro:
13 684 (67.88%)
Negociações com perda:
6 473 (32.11%)
Melhor negociação:
105.60 USD
Pior negociação:
-291.67 USD
Lucro bruto:
29 931.92 USD (2 150 285 pips)
Perda bruta:
-28 357.67 USD (1 608 907 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (142.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
365.02 USD (51)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
89.36%
Depósito máximo carregado:
166.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
10 404 (51.61%)
Negociações curtas:
9 753 (48.39%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.08 USD
Lucro médio:
2.19 USD
Perda média:
-4.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
38 (-283.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-567.02 USD (37)
Crescimento mensal:
2.77%
Previsão anual:
37.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
180.03 USD
Máximo:
2 653.91 USD (65.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.58% (2 651.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
79.27% (1 442.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 6384
EURUSD 6172
NZDCAD 4335
AUDNZD 2509
AUDUSD 756
USDJPY 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 2.6K
EURUSD 2.3K
NZDCAD -2.8K
AUDNZD -798
AUDUSD 309
USDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 202K
EURUSD 259K
NZDCAD 17K
AUDNZD 38K
AUDUSD 26K
USDJPY 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +105.60 USD
Pior negociação: -292 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 51
Máximo de perdas consecutivas: 37
Máximo lucro consecutivo: +142.02 USD
Máxima perda consecutiva: -283.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSA-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-01
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 7
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 22
ICMarkets-Live12
0.09 × 171
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest 
Sem comentários
2025.10.08 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 06:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 03:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 19:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.18 10:44
No swaps are charged on the signal account
2024.10.08 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 01:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 16:54
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 11:13
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gia Phat HF
999 USD por mês
242%
0
0
USD
1K
USD
260
100%
20 157
67%
89%
1.05
0.08
USD
79%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.