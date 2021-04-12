- Прирост
Всего трейдов:
20 141
Прибыльных трейдов:
13 675 (67.89%)
Убыточных трейдов:
6 466 (32.10%)
Лучший трейд:
105.60 USD
Худший трейд:
-291.67 USD
Общая прибыль:
29 926.00 USD (2 149 581 pips)
Общий убыток:
-28 349.22 USD (1 608 207 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (142.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
365.02 USD (51)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
89.36%
Макс. загрузка депозита:
166.57%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
10 394 (51.61%)
Коротких трейдов:
9 747 (48.39%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.08 USD
Средняя прибыль:
2.19 USD
Средний убыток:
-4.38 USD
Макс. серия проигрышей:
38 (-283.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-567.02 USD (37)
Прирост в месяц:
5.94%
Годовой прогноз:
73.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
180.03 USD
Максимальная:
2 653.91 USD (65.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.58% (2 651.31 USD)
По эквити:
79.27% (1 442.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6379
|EURUSD
|6171
|NZDCAD
|4331
|AUDNZD
|2507
|AUDUSD
|752
|USDJPY
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|2.6K
|EURUSD
|2.3K
|NZDCAD
|-2.8K
|AUDNZD
|-799
|AUDUSD
|312
|USDJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|201K
|EURUSD
|259K
|NZDCAD
|17K
|AUDNZD
|38K
|AUDUSD
|26K
|USDJPY
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSA-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live12
|0.09 × 171
