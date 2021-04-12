СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gia Phat HF
Thai Doan Pham

Gia Phat HF

Thai Doan Pham
0 отзывов
Надежность
259 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2021 243%
HFMarketsSA-Live Server 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20 141
Прибыльных трейдов:
13 675 (67.89%)
Убыточных трейдов:
6 466 (32.10%)
Лучший трейд:
105.60 USD
Худший трейд:
-291.67 USD
Общая прибыль:
29 926.00 USD (2 149 581 pips)
Общий убыток:
-28 349.22 USD (1 608 207 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (142.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
365.02 USD (51)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
89.36%
Макс. загрузка депозита:
166.57%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
10 394 (51.61%)
Коротких трейдов:
9 747 (48.39%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.08 USD
Средняя прибыль:
2.19 USD
Средний убыток:
-4.38 USD
Макс. серия проигрышей:
38 (-283.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-567.02 USD (37)
Прирост в месяц:
5.94%
Годовой прогноз:
73.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
180.03 USD
Максимальная:
2 653.91 USD (65.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.58% (2 651.31 USD)
По эквити:
79.27% (1 442.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 6379
EURUSD 6171
NZDCAD 4331
AUDNZD 2507
AUDUSD 752
USDJPY 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 2.6K
EURUSD 2.3K
NZDCAD -2.8K
AUDNZD -799
AUDUSD 312
USDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 201K
EURUSD 259K
NZDCAD 17K
AUDNZD 38K
AUDUSD 26K
USDJPY 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +105.60 USD
Худший трейд: -292 USD
Макс. серия выигрышей: 51
Макс. серия проигрышей: 37
Макс. прибыль в серии: +142.02 USD
Макс. убыток в серии: -283.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSA-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-01
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 7
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 22
ICMarkets-Live12
0.09 × 171
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest 
Нет отзывов
2025.10.08 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 06:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 03:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 19:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.18 10:44
No swaps are charged on the signal account
2024.10.08 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 01:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 16:54
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 11:13
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gia Phat HF
999 USD в месяц
243%
0
0
USD
1K
USD
259
100%
20 141
67%
89%
1.05
0.08
USD
79%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.