- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
20 157
Gewinntrades:
13 684 (67.88%)
Verlusttrades:
6 473 (32.11%)
Bester Trade:
105.60 USD
Schlechtester Trade:
-291.67 USD
Bruttoprofit:
29 931.92 USD (2 150 285 pips)
Bruttoverlust:
-28 357.67 USD (1 608 907 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (142.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
365.02 USD (51)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
89.36%
Max deposit load:
166.57%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
10 404 (51.61%)
Short-Positionen:
9 753 (48.39%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
38 (-283.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-567.02 USD (37)
Wachstum pro Monat :
6.11%
Jahresprognose:
75.47%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
180.03 USD
Maximaler:
2 653.91 USD (65.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.58% (2 651.31 USD)
Kapital:
79.27% (1 442.36 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6384
|EURUSD
|6172
|NZDCAD
|4335
|AUDNZD
|2509
|AUDUSD
|756
|USDJPY
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|2.6K
|EURUSD
|2.3K
|NZDCAD
|-2.8K
|AUDNZD
|-798
|AUDUSD
|309
|USDJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|202K
|EURUSD
|259K
|NZDCAD
|17K
|AUDNZD
|38K
|AUDUSD
|26K
|USDJPY
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +105.60 USD
Schlechtester Trade: -292 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 51
Max. aufeinandergehende Verluste: 37
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +142.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -283.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSA-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live12
|0.09 × 171
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
242%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
260
100%
20 157
67%
89%
1.05
0.08
USD
USD
79%
1:500