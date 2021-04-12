SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gia Phat HF
Thai Doan Pham

Gia Phat HF

Thai Doan Pham
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
260 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 242%
HFMarketsSA-Live Server 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
20 157
Gewinntrades:
13 684 (67.88%)
Verlusttrades:
6 473 (32.11%)
Bester Trade:
105.60 USD
Schlechtester Trade:
-291.67 USD
Bruttoprofit:
29 931.92 USD (2 150 285 pips)
Bruttoverlust:
-28 357.67 USD (1 608 907 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (142.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
365.02 USD (51)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
89.36%
Max deposit load:
166.57%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
10 404 (51.61%)
Short-Positionen:
9 753 (48.39%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
38 (-283.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-567.02 USD (37)
Wachstum pro Monat :
6.11%
Jahresprognose:
75.47%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
180.03 USD
Maximaler:
2 653.91 USD (65.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.58% (2 651.31 USD)
Kapital:
79.27% (1 442.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 6384
EURUSD 6172
NZDCAD 4335
AUDNZD 2509
AUDUSD 756
USDJPY 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 2.6K
EURUSD 2.3K
NZDCAD -2.8K
AUDNZD -798
AUDUSD 309
USDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 202K
EURUSD 259K
NZDCAD 17K
AUDNZD 38K
AUDUSD 26K
USDJPY 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +105.60 USD
Schlechtester Trade: -292 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 51
Max. aufeinandergehende Verluste: 37
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +142.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -283.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSA-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-01
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 7
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 22
ICMarkets-Live12
0.09 × 171
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest 
Keine Bewertungen
2025.10.08 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 06:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 03:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 19:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.18 10:44
No swaps are charged on the signal account
2024.10.08 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 01:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 16:54
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 11:13
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
