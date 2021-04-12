SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gia Phat HF
Thai Doan Pham

Gia Phat HF

Thai Doan Pham
0 recensioni
Affidabilità
247 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2021 184%
HFMarketsSA-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19 096
Profit Trade:
13 002 (68.08%)
Loss Trade:
6 094 (31.91%)
Best Trade:
105.60 USD
Worst Trade:
-291.67 USD
Profitto lordo:
28 929.44 USD (2 063 339 pips)
Perdita lorda:
-27 539.88 USD (1 545 088 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (142.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
365.02 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
89.36%
Massimo carico di deposito:
166.57%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
9 837 (51.51%)
Short Trade:
9 259 (48.49%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-4.52 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-283.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-567.02 USD (37)
Crescita mensile:
-6.28%
Previsione annuale:
-76.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
180.03 USD
Massimale:
2 653.91 USD (65.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.58% (2 651.31 USD)
Per equità:
79.27% (1 442.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 6111
EURUSD 6067
NZDCAD 3997
AUDNZD 2191
AUDUSD 729
USDJPY 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2.5K
EURUSD 2.2K
NZDCAD -2.7K
AUDNZD -859
AUDUSD 298
USDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 192K
EURUSD 253K
NZDCAD 18K
AUDNZD 31K
AUDUSD 25K
USDJPY 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +105.60 USD
Worst Trade: -292 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 37
Massimo profitto consecutivo: +142.02 USD
Massima perdita consecutiva: -283.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSA-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-01
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 7
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 22
ICMarkets-Live12
0.09 × 171
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest 
Non ci sono recensioni
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 03:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 19:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.18 10:44
No swaps are charged on the signal account
2024.10.08 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 01:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 16:54
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 11:13
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 15:25
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2024.08.21 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
