Trade:
19 096
Profit Trade:
13 002 (68.08%)
Loss Trade:
6 094 (31.91%)
Best Trade:
105.60 USD
Worst Trade:
-291.67 USD
Profitto lordo:
28 929.44 USD (2 063 339 pips)
Perdita lorda:
-27 539.88 USD (1 545 088 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (142.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
365.02 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
89.36%
Massimo carico di deposito:
166.57%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
9 837 (51.51%)
Short Trade:
9 259 (48.49%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-4.52 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-283.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-567.02 USD (37)
Crescita mensile:
-6.28%
Previsione annuale:
-76.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
180.03 USD
Massimale:
2 653.91 USD (65.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.58% (2 651.31 USD)
Per equità:
79.27% (1 442.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6111
|EURUSD
|6067
|NZDCAD
|3997
|AUDNZD
|2191
|AUDUSD
|729
|USDJPY
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2.5K
|EURUSD
|2.2K
|NZDCAD
|-2.7K
|AUDNZD
|-859
|AUDUSD
|298
|USDJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|192K
|EURUSD
|253K
|NZDCAD
|18K
|AUDNZD
|31K
|AUDUSD
|25K
|USDJPY
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSA-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live12
|0.09 × 171
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest
Non ci sono recensioni
