시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gia Phat HF
Thai Doan Pham

Gia Phat HF

Thai Doan Pham
0 리뷰
안정성
261
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 226%
HFMarketsSA-Live Server 4
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
20 307
이익 거래:
13 771 (67.81%)
손실 거래:
6 536 (32.19%)
최고의 거래:
105.60 USD
최악의 거래:
-291.67 USD
총 수익:
30 114.20 USD (2 161 055 pips)
총 손실:
-28 590.42 USD (1 619 311 pips)
연속 최대 이익:
55 (142.02 USD)
연속 최대 이익:
365.02 USD (51)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
89.36%
최대 입금량:
166.57%
최근 거래:
1 분 전
주별 거래 수:
169
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
0.57
롱(주식매수):
10 456 (51.49%)
숏(주식차입매도):
9 851 (48.51%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.08 USD
평균 이익:
2.19 USD
평균 손실:
-4.37 USD
연속 최대 손실:
38 (-283.35 USD)
연속 최대 손실:
-567.02 USD (37)
월별 성장률:
1.28%
연간 예측:
15.51%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
180.03 USD
최대한의:
2 653.91 USD (65.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.58% (2 651.31 USD)
자본금별:
79.27% (1 442.36 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 6423
EURUSD 6182
NZDCAD 4394
AUDNZD 2543
AUDUSD 764
USDJPY 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 2.6K
EURUSD 2.3K
NZDCAD -2.9K
AUDNZD -780
AUDUSD 314
USDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 204K
EURUSD 259K
NZDCAD 14K
AUDNZD 39K
AUDUSD 26K
USDJPY 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +105.60 USD
최악의 거래: -292 USD
연속 최대 이익: 51
연속 최대 손실: 37
연속 최대 이익: +142.02 USD
연속 최대 손실: -283.35 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSA-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-01
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 7
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 22
ICMarkets-Live12
0.09 × 171
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest 
리뷰 없음
2026.01.06 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 05:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 06:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 03:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 19:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.18 10:44
No swaps are charged on the signal account
2024.10.08 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 01:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 16:54
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Gia Phat HF
월별 999 USD
226%
0
0
USD
975
USD
261
100%
20 307
67%
89%
1.05
0.08
USD
79%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.