- 자본
- 축소
트레이드:
20 307
이익 거래:
13 771 (67.81%)
손실 거래:
6 536 (32.19%)
최고의 거래:
105.60 USD
최악의 거래:
-291.67 USD
총 수익:
30 114.20 USD (2 161 055 pips)
총 손실:
-28 590.42 USD (1 619 311 pips)
연속 최대 이익:
55 (142.02 USD)
연속 최대 이익:
365.02 USD (51)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
89.36%
최대 입금량:
166.57%
최근 거래:
1 분 전
주별 거래 수:
169
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
0.57
롱(주식매수):
10 456 (51.49%)
숏(주식차입매도):
9 851 (48.51%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.08 USD
평균 이익:
2.19 USD
평균 손실:
-4.37 USD
연속 최대 손실:
38 (-283.35 USD)
연속 최대 손실:
-567.02 USD (37)
월별 성장률:
1.28%
연간 예측:
15.51%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
180.03 USD
최대한의:
2 653.91 USD (65.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.58% (2 651.31 USD)
자본금별:
79.27% (1 442.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6423
|EURUSD
|6182
|NZDCAD
|4394
|AUDNZD
|2543
|AUDUSD
|764
|USDJPY
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|2.6K
|EURUSD
|2.3K
|NZDCAD
|-2.9K
|AUDNZD
|-780
|AUDUSD
|314
|USDJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|204K
|EURUSD
|259K
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|39K
|AUDUSD
|26K
|USDJPY
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSA-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
