İşlemler:
19 096
Kârla kapanan işlemler:
13 002 (68.08%)
Zararla kapanan işlemler:
6 094 (31.91%)
En iyi işlem:
105.60 USD
En kötü işlem:
-291.67 USD
Brüt kâr:
28 929.44 USD (2 063 339 pips)
Brüt zarar:
-27 539.88 USD (1 545 088 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (142.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
365.02 USD (51)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
89.36%
Maks. mevduat yükü:
166.57%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
9 837 (51.51%)
Satış işlemleri:
9 259 (48.49%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-4.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-283.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-567.02 USD (37)
Aylık büyüme:
-7.52%
Yıllık tahmin:
-93.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
180.03 USD
Maksimum:
2 653.91 USD (65.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.58% (2 651.31 USD)
Varlığa göre:
79.27% (1 442.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6111
|EURUSD
|6067
|NZDCAD
|3997
|AUDNZD
|2191
|AUDUSD
|729
|USDJPY
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2.5K
|EURUSD
|2.2K
|NZDCAD
|-2.7K
|AUDNZD
|-859
|AUDUSD
|298
|USDJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|192K
|EURUSD
|253K
|NZDCAD
|18K
|AUDNZD
|31K
|AUDUSD
|25K
|USDJPY
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSA-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest
İnceleme yok
