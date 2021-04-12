SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gia Phat HF
Thai Doan Pham

Gia Phat HF

Thai Doan Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
247 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 184%
HFMarketsSA-Live Server 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19 096
Kârla kapanan işlemler:
13 002 (68.08%)
Zararla kapanan işlemler:
6 094 (31.91%)
En iyi işlem:
105.60 USD
En kötü işlem:
-291.67 USD
Brüt kâr:
28 929.44 USD (2 063 339 pips)
Brüt zarar:
-27 539.88 USD (1 545 088 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (142.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
365.02 USD (51)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
89.36%
Maks. mevduat yükü:
166.57%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
9 837 (51.51%)
Satış işlemleri:
9 259 (48.49%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-4.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-283.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-567.02 USD (37)
Aylık büyüme:
-7.52%
Yıllık tahmin:
-93.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
180.03 USD
Maksimum:
2 653.91 USD (65.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.58% (2 651.31 USD)
Varlığa göre:
79.27% (1 442.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 6111
EURUSD 6067
NZDCAD 3997
AUDNZD 2191
AUDUSD 729
USDJPY 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 2.5K
EURUSD 2.2K
NZDCAD -2.7K
AUDNZD -859
AUDUSD 298
USDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 192K
EURUSD 253K
NZDCAD 18K
AUDNZD 31K
AUDUSD 25K
USDJPY 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +105.60 USD
En kötü işlem: -292 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 37
Maksimum ardışık kâr: +142.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -283.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSA-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-01
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 7
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 22
ICMarkets-Live12
0.09 × 171
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest 
İnceleme yok
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 03:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 19:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.18 10:44
No swaps are charged on the signal account
2024.10.08 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 01:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 16:54
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 11:13
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 15:25
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2024.08.21 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gia Phat HF
Ayda 999 USD
184%
0
0
USD
840
USD
247
100%
19 096
68%
89%
1.05
0.07
USD
79%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.