- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
20 157
利益トレード:
13 684 (67.88%)
損失トレード:
6 473 (32.11%)
ベストトレード:
105.60 USD
最悪のトレード:
-291.67 USD
総利益:
29 931.92 USD (2 150 285 pips)
総損失:
-28 357.67 USD (1 608 907 pips)
最大連続の勝ち:
55 (142.02 USD)
最大連続利益:
365.02 USD (51)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
89.36%
最大入金額:
166.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
10 404 (51.61%)
短いトレード:
9 753 (48.39%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.08 USD
平均利益:
2.19 USD
平均損失:
-4.38 USD
最大連続の負け:
38 (-283.35 USD)
最大連続損失:
-567.02 USD (37)
月間成長:
6.22%
年間予想:
75.47%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
180.03 USD
最大の:
2 653.91 USD (65.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.58% (2 651.31 USD)
エクイティによる:
79.27% (1 442.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6384
|EURUSD
|6172
|NZDCAD
|4335
|AUDNZD
|2509
|AUDUSD
|756
|USDJPY
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|2.6K
|EURUSD
|2.3K
|NZDCAD
|-2.8K
|AUDNZD
|-798
|AUDUSD
|309
|USDJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|202K
|EURUSD
|259K
|NZDCAD
|17K
|AUDNZD
|38K
|AUDUSD
|26K
|USDJPY
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +105.60 USD
最悪のトレード: -292 USD
最大連続の勝ち: 51
最大連続の負け: 37
最大連続利益: +142.02 USD
最大連続損失: -283.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSA-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live12
|0.09 × 171
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
242%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
260
100%
20 157
67%
89%
1.05
0.08
USD
USD
79%
1:500