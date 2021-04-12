シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gia Phat HF
Thai Doan Pham

Gia Phat HF

Thai Doan Pham
レビュー0件
信頼性
260週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 242%
HFMarketsSA-Live Server 4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
20 157
利益トレード:
13 684 (67.88%)
損失トレード:
6 473 (32.11%)
ベストトレード:
105.60 USD
最悪のトレード:
-291.67 USD
総利益:
29 931.92 USD (2 150 285 pips)
総損失:
-28 357.67 USD (1 608 907 pips)
最大連続の勝ち:
55 (142.02 USD)
最大連続利益:
365.02 USD (51)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
89.36%
最大入金額:
166.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
10 404 (51.61%)
短いトレード:
9 753 (48.39%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.08 USD
平均利益:
2.19 USD
平均損失:
-4.38 USD
最大連続の負け:
38 (-283.35 USD)
最大連続損失:
-567.02 USD (37)
月間成長:
6.22%
年間予想:
75.47%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
180.03 USD
最大の:
2 653.91 USD (65.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.58% (2 651.31 USD)
エクイティによる:
79.27% (1 442.36 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 6384
EURUSD 6172
NZDCAD 4335
AUDNZD 2509
AUDUSD 756
USDJPY 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 2.6K
EURUSD 2.3K
NZDCAD -2.8K
AUDNZD -798
AUDUSD 309
USDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 202K
EURUSD 259K
NZDCAD 17K
AUDNZD 38K
AUDUSD 26K
USDJPY 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +105.60 USD
最悪のトレード: -292 USD
最大連続の勝ち: 51
最大連続の負け: 37
最大連続利益: +142.02 USD
最大連続損失: -283.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSA-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-01
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 7
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 22
ICMarkets-Live12
0.09 × 171
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest 
レビューなし
2025.10.08 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 06:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 03:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 19:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.18 10:44
No swaps are charged on the signal account
2024.10.08 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 01:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 16:54
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 11:13
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gia Phat HF
999 USD/月
242%
0
0
USD
1K
USD
260
100%
20 157
67%
89%
1.05
0.08
USD
79%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください