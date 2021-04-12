SignauxSections
Thai Doan Pham

Gia Phat HF

Thai Doan Pham
0 avis
Fiabilité
247 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2021 182%
HFMarketsSA-Live Server 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
19 083
Bénéfice trades:
12 995 (68.09%)
Perte trades:
6 088 (31.90%)
Meilleure transaction:
105.60 USD
Pire transaction:
-291.67 USD
Bénéfice brut:
28 915.00 USD (2 062 142 pips)
Perte brute:
-27 530.38 USD (1 544 043 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (142.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
365.02 USD (51)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
89.36%
Charge de dépôt maximale:
166.57%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.52
Longs trades:
9 825 (51.49%)
Courts trades:
9 258 (48.51%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.07 USD
Bénéfice moyen:
2.23 USD
Perte moyenne:
-4.52 USD
Pertes consécutives maximales:
38 (-283.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-567.02 USD (37)
Croissance mensuelle:
-6.34%
Prévision annuelle:
-76.89%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
180.03 USD
Maximal:
2 653.91 USD (65.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.58% (2 651.31 USD)
Par fonds propres:
79.27% (1 442.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 6108
EURUSD 6062
NZDCAD 3992
AUDNZD 2191
AUDUSD 729
USDJPY 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 2.5K
EURUSD 2.2K
NZDCAD -2.7K
AUDNZD -859
AUDUSD 298
USDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 192K
EURUSD 252K
NZDCAD 18K
AUDNZD 31K
AUDUSD 25K
USDJPY 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +105.60 USD
Pire transaction: -292 USD
Gains consécutifs maximales: 51
Pertes consécutives maximales: 37
Bénéfice consécutif maximal: +142.02 USD
Perte consécutive maximale: -283.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSA-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-01
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 7
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 22
ICMarkets-Live12
0.09 × 171
I am better today than yesterday and always worse than tomorrow... Signal trading: Gia Phat Invest 
Aucun avis
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 03:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 19:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.18 10:44
No swaps are charged on the signal account
2024.10.08 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 01:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 16:54
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.07 11:13
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 15:25
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2024.08.21 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gia Phat HF
999 USD par mois
182%
0
0
USD
835
USD
247
100%
19 083
68%
89%
1.05
0.07
USD
79%
1:500
Copier

