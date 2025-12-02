SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Moabe Fonseca
Moabe Sobral Da Fonseca

Moabe Fonseca

Moabe Sobral Da Fonseca
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
TTPTrading-Server
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
125
Transacciones Rentables:
75 (60.00%)
Transacciones Irrentables:
50 (40.00%)
Mejor transacción:
8.22 USD
Peor transacción:
-6.75 USD
Beneficio Bruto:
125.44 USD (134 577 pips)
Pérdidas Brutas:
-94.61 USD (61 561 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (7.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
39.35 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
23.66%
Carga máxima del depósito:
3.72%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.60
Transacciones Largas:
82 (65.60%)
Transacciones Cortas:
43 (34.40%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
0.25 USD
Beneficio medio:
1.67 USD
Pérdidas medias:
-1.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-51.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-51.47 USD (16)
Crecimiento al mes:
0.29%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.71 USD
Máxima:
51.63 USD (1.03%)
Reducción relativa:
De balance:
1.02% (51.47 USD)
De fondos:
0.12% (5.94 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US500 106
USDJPY 13
USDCHF 4
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US500 16
USDJPY 1
USDCHF 6
AUDUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US500 72K
USDJPY 462
USDCHF 380
AUDUSD 245
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.22 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +7.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TTPTrading-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Sou um trader que opera majoritariamente SP500 baseado na minha análise de regiões de rejeição dos preços. Minha análise consiste em observar: tendência vigente de curto e médio prazo, regiões de rejeição de preço e o comportamento do ativo após uma notícia de alto impacto.
No hay comentarios
2025.12.22 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Moabe Fonseca
30 USD al mes
1%
0
0
USD
5K
USD
6
0%
125
60%
24%
1.32
0.25
USD
1%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.