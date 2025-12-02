- Прирост
Всего трейдов:
125
Прибыльных трейдов:
75 (60.00%)
Убыточных трейдов:
50 (40.00%)
Лучший трейд:
8.22 USD
Худший трейд:
-6.75 USD
Общая прибыль:
125.44 USD (134 577 pips)
Общий убыток:
-94.61 USD (61 561 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (7.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.35 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
23.66%
Макс. загрузка депозита:
3.72%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
82 (65.60%)
Коротких трейдов:
43 (34.40%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
1.67 USD
Средний убыток:
-1.89 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-51.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.47 USD (16)
Прирост в месяц:
0.29%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.71 USD
Максимальная:
51.63 USD (1.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.02% (51.47 USD)
По эквити:
0.12% (5.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|106
|USDJPY
|13
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|16
|USDJPY
|1
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|72K
|USDJPY
|462
|USDCHF
|380
|AUDUSD
|245
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +8.22 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +7.95 USD
Макс. убыток в серии: -51.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TTPTrading-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Sou um trader que opera majoritariamente SP500 baseado na minha análise de regiões de rejeição dos preços. Minha análise consiste em observar: tendência vigente de curto e médio prazo, regiões de rejeição de preço e o comportamento do ativo após uma notícia de alto impacto.
Нет отзывов
