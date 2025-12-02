СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Moabe Fonseca
Moabe Sobral Da Fonseca

Moabe Fonseca

Moabe Sobral Da Fonseca
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
TTPTrading-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
125
Прибыльных трейдов:
75 (60.00%)
Убыточных трейдов:
50 (40.00%)
Лучший трейд:
8.22 USD
Худший трейд:
-6.75 USD
Общая прибыль:
125.44 USD (134 577 pips)
Общий убыток:
-94.61 USD (61 561 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (7.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.35 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
23.66%
Макс. загрузка депозита:
3.72%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
82 (65.60%)
Коротких трейдов:
43 (34.40%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
1.67 USD
Средний убыток:
-1.89 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-51.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.47 USD (16)
Прирост в месяц:
0.29%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.71 USD
Максимальная:
51.63 USD (1.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.02% (51.47 USD)
По эквити:
0.12% (5.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 106
USDJPY 13
USDCHF 4
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 16
USDJPY 1
USDCHF 6
AUDUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 72K
USDJPY 462
USDCHF 380
AUDUSD 245
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.22 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +7.95 USD
Макс. убыток в серии: -51.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TTPTrading-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Sou um trader que opera majoritariamente SP500 baseado na minha análise de regiões de rejeição dos preços. Minha análise consiste em observar: tendência vigente de curto e médio prazo, regiões de rejeição de preço e o comportamento do ativo após uma notícia de alto impacto.
Нет отзывов
2025.12.22 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Moabe Fonseca
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
5K
USD
6
0%
125
60%
24%
1.32
0.25
USD
1%
1:100
Копировать

