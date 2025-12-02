SignalsSections
Moabe Sobral Da Fonseca

Moabe Fonseca

Moabe Sobral Da Fonseca
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
125
Profit Trades:
75 (60.00%)
Loss Trades:
50 (40.00%)
Best trade:
8.22 USD
Worst trade:
-6.75 USD
Gross Profit:
125.44 USD (134 577 pips)
Gross Loss:
-94.61 USD (61 561 pips)
Maximum consecutive wins:
13 (7.95 USD)
Maximal consecutive profit:
39.35 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
23.66%
Max deposit load:
3.72%
Latest trade:
8 days ago
Trades per week:
4
Avg holding time:
4 hours
Recovery Factor:
0.60
Long Trades:
82 (65.60%)
Short Trades:
43 (34.40%)
Profit Factor:
1.33
Expected Payoff:
0.25 USD
Average Profit:
1.67 USD
Average Loss:
-1.89 USD
Maximum consecutive losses:
16 (-51.47 USD)
Maximal consecutive loss:
-51.47 USD (16)
Monthly growth:
0.29%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
20.71 USD
Maximal:
51.63 USD (1.03%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.02% (51.47 USD)
By Equity:
0.12% (5.94 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
US500 106
USDJPY 13
USDCHF 4
AUDUSD 2
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
US500 16
USDJPY 1
USDCHF 6
AUDUSD 7
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
US500 72K
USDJPY 462
USDCHF 380
AUDUSD 245
  • Deposit load
  • Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TTPTrading-Server" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Sou um trader que opera majoritariamente SP500 baseado na minha análise de regiões de rejeição dos preços. Minha análise consiste em observar: tendência vigente de curto e médio prazo, regiões de rejeição de preço e o comportamento do ativo após uma notícia de alto impacto.
2025.12.22 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Moabe Fonseca
30 USD per month
1%
0
0
USD
5K
USD
6
0%
125
60%
24%
1.32
0.25
USD
1%
1:100
Copy

