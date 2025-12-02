- Growth
Trades:
125
Profit Trades:
75 (60.00%)
Loss Trades:
50 (40.00%)
Best trade:
8.22 USD
Worst trade:
-6.75 USD
Gross Profit:
125.44 USD (134 577 pips)
Gross Loss:
-94.61 USD (61 561 pips)
Maximum consecutive wins:
13 (7.95 USD)
Maximal consecutive profit:
39.35 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
23.66%
Max deposit load:
3.72%
Latest trade:
8 days ago
Trades per week:
4
Avg holding time:
4 hours
Recovery Factor:
0.60
Long Trades:
82 (65.60%)
Short Trades:
43 (34.40%)
Profit Factor:
1.33
Expected Payoff:
0.25 USD
Average Profit:
1.67 USD
Average Loss:
-1.89 USD
Maximum consecutive losses:
16 (-51.47 USD)
Maximal consecutive loss:
-51.47 USD (16)
Monthly growth:
0.29%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
20.71 USD
Maximal:
51.63 USD (1.03%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.02% (51.47 USD)
By Equity:
0.12% (5.94 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|US500
|106
|USDJPY
|13
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|2
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US500
|16
|USDJPY
|1
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|7
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US500
|72K
|USDJPY
|462
|USDCHF
|380
|AUDUSD
|245
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TTPTrading-Server" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Sou um trader que opera majoritariamente SP500 baseado na minha análise de regiões de rejeição dos preços. Minha análise consiste em observar: tendência vigente de curto e médio prazo, regiões de rejeição de preço e o comportamento do ativo após uma notícia de alto impacto.
