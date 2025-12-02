- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
125
Gewinntrades:
75 (60.00%)
Verlusttrades:
50 (40.00%)
Bester Trade:
8.22 USD
Schlechtester Trade:
-6.75 USD
Bruttoprofit:
125.44 USD (134 577 pips)
Bruttoverlust:
-94.61 USD (61 561 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (7.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
39.35 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
23.66%
Max deposit load:
3.72%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.60
Long-Positionen:
82 (65.60%)
Short-Positionen:
43 (34.40%)
Profit-Faktor:
1.33
Mathematische Gewinnerwartung:
0.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-51.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-51.47 USD (16)
Wachstum pro Monat :
0.29%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.71 USD
Maximaler:
51.63 USD (1.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.02% (51.47 USD)
Kapital:
0.12% (5.94 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US500
|106
|USDJPY
|13
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US500
|16
|USDJPY
|1
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US500
|72K
|USDJPY
|462
|USDCHF
|380
|AUDUSD
|245
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8.22 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.47 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TTPTrading-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Sou um trader que opera majoritariamente SP500 baseado na minha análise de regiões de rejeição dos preços. Minha análise consiste em observar: tendência vigente de curto e médio prazo, regiões de rejeição de preço e o comportamento do ativo após uma notícia de alto impacto.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
1%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
6
0%
125
60%
24%
1.32
0.25
USD
USD
1%
1:100