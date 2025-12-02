SignaleKategorien
Moabe Sobral Da Fonseca

Moabe Fonseca

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
TTPTrading-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
125
Gewinntrades:
75 (60.00%)
Verlusttrades:
50 (40.00%)
Bester Trade:
8.22 USD
Schlechtester Trade:
-6.75 USD
Bruttoprofit:
125.44 USD (134 577 pips)
Bruttoverlust:
-94.61 USD (61 561 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (7.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
39.35 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
23.66%
Max deposit load:
3.72%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.60
Long-Positionen:
82 (65.60%)
Short-Positionen:
43 (34.40%)
Profit-Faktor:
1.33
Mathematische Gewinnerwartung:
0.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-51.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-51.47 USD (16)
Wachstum pro Monat :
0.29%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.71 USD
Maximaler:
51.63 USD (1.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.02% (51.47 USD)
Kapital:
0.12% (5.94 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US500 106
USDJPY 13
USDCHF 4
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US500 16
USDJPY 1
USDCHF 6
AUDUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US500 72K
USDJPY 462
USDCHF 380
AUDUSD 245
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.22 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TTPTrading-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Sou um trader que opera majoritariamente SP500 baseado na minha análise de regiões de rejeição dos preços. Minha análise consiste em observar: tendência vigente de curto e médio prazo, regiões de rejeição de preço e o comportamento do ativo após uma notícia de alto impacto.
Keine Bewertungen
2025.12.22 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Moabe Fonseca
