シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Moabe Fonseca
Moabe Sobral Da Fonseca

Moabe Fonseca

Moabe Sobral Da Fonseca
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
TTPTrading-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
125
利益トレード:
75 (60.00%)
損失トレード:
50 (40.00%)
ベストトレード:
8.22 USD
最悪のトレード:
-6.75 USD
総利益:
125.44 USD (134 577 pips)
総損失:
-94.61 USD (61 561 pips)
最大連続の勝ち:
13 (7.95 USD)
最大連続利益:
39.35 USD (12)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
23.66%
最大入金額:
3.72%
最近のトレード:
13 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.60
長いトレード:
82 (65.60%)
短いトレード:
43 (34.40%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
1.67 USD
平均損失:
-1.89 USD
最大連続の負け:
16 (-51.47 USD)
最大連続損失:
-51.47 USD (16)
月間成長:
0.29%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.71 USD
最大の:
51.63 USD (1.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.02% (51.47 USD)
エクイティによる:
0.12% (5.94 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US500 106
USDJPY 13
USDCHF 4
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US500 16
USDJPY 1
USDCHF 6
AUDUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US500 72K
USDJPY 462
USDCHF 380
AUDUSD 245
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.22 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +7.95 USD
最大連続損失: -51.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TTPTrading-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Sou um trader que opera majoritariamente SP500 baseado na minha análise de regiões de rejeição dos preços. Minha análise consiste em observar: tendência vigente de curto e médio prazo, regiões de rejeição de preço e o comportamento do ativo após uma notícia de alto impacto.
レビューなし
2025.12.22 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
