トレード:
125
利益トレード:
75 (60.00%)
損失トレード:
50 (40.00%)
ベストトレード:
8.22 USD
最悪のトレード:
-6.75 USD
総利益:
125.44 USD (134 577 pips)
総損失:
-94.61 USD (61 561 pips)
最大連続の勝ち:
13 (7.95 USD)
最大連続利益:
39.35 USD (12)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
23.66%
最大入金額:
3.72%
最近のトレード:
13 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.60
長いトレード:
82 (65.60%)
短いトレード:
43 (34.40%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
1.67 USD
平均損失:
-1.89 USD
最大連続の負け:
16 (-51.47 USD)
最大連続損失:
-51.47 USD (16)
月間成長:
0.29%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.71 USD
最大の:
51.63 USD (1.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.02% (51.47 USD)
エクイティによる:
0.12% (5.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US500
|106
|USDJPY
|13
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US500
|16
|USDJPY
|1
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US500
|72K
|USDJPY
|462
|USDCHF
|380
|AUDUSD
|245
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.22 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +7.95 USD
最大連続損失: -51.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TTPTrading-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Sou um trader que opera majoritariamente SP500 baseado na minha análise de regiões de rejeição dos preços. Minha análise consiste em observar: tendência vigente de curto e médio prazo, regiões de rejeição de preço e o comportamento do ativo após uma notícia de alto impacto.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
6
0%
125
60%
24%
1.32
0.25
USD
USD
1%
1:100