Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TTPTrading-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Sou um trader que opera majoritariamente SP500 baseado na minha análise de regiões de rejeição dos preços. Minha análise consiste em observar: tendência vigente de curto e médio prazo, regiões de rejeição de preço e o comportamento do ativo após uma notícia de alto impacto.