Total de Trades:
466
Transacciones Rentables:
268 (57.51%)
Transacciones Irrentables:
198 (42.49%)
Mejor transacción:
53.44 USD
Peor transacción:
-29.69 USD
Beneficio Bruto:
2 910.06 USD (12 076 469 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 958.21 USD (8 097 415 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (183.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
384.52 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
23.14%
Carga máxima del depósito:
1.24%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
2.53
Transacciones Largas:
170 (36.48%)
Transacciones Cortas:
296 (63.52%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
2.04 USD
Beneficio medio:
10.86 USD
Pérdidas medias:
-9.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-179.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-179.03 USD (12)
Crecimiento al mes:
10.14%
Pronóstico anual:
122.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
136.91 USD
Máxima:
376.05 USD (21.70%)
Reducción relativa:
De balance:
21.70% (376.05 USD)
De fondos:
7.84% (160.24 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|233
|BTCUSD
|233
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|504
|BTCUSD
|448
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|350K
|BTCUSD
|3.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Mejor transacción: +53.44 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +183.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -179.03 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453 at x 2.0 base risk
