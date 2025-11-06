シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SFE Raw Impulse ICT
Joel Juanpere

SFE Raw Impulse ICT

Joel Juanpere
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 68%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
466
利益トレード:
268 (57.51%)
損失トレード:
198 (42.49%)
ベストトレード:
53.44 USD
最悪のトレード:
-29.69 USD
総利益:
2 910.06 USD (12 076 469 pips)
総損失:
-1 958.21 USD (8 097 415 pips)
最大連続の勝ち:
20 (183.69 USD)
最大連続利益:
384.52 USD (19)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
23.14%
最大入金額:
1.24%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.53
長いトレード:
170 (36.48%)
短いトレード:
296 (63.52%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
2.04 USD
平均利益:
10.86 USD
平均損失:
-9.89 USD
最大連続の負け:
12 (-179.03 USD)
最大連続損失:
-179.03 USD (12)
月間成長:
10.14%
年間予想:
122.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
136.91 USD
最大の:
376.05 USD (21.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.70% (376.05 USD)
エクイティによる:
7.84% (160.24 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 233
BTCUSD 233
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD 504
BTCUSD 448
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD 350K
BTCUSD 3.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +53.44 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +183.69 USD
最大連続損失: -179.03 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453  at x 2.0 base risk
レビューなし
2025.11.06 17:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
