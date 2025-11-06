- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
466
利益トレード:
268 (57.51%)
損失トレード:
198 (42.49%)
ベストトレード:
53.44 USD
最悪のトレード:
-29.69 USD
総利益:
2 910.06 USD (12 076 469 pips)
総損失:
-1 958.21 USD (8 097 415 pips)
最大連続の勝ち:
20 (183.69 USD)
最大連続利益:
384.52 USD (19)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
23.14%
最大入金額:
1.24%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.53
長いトレード:
170 (36.48%)
短いトレード:
296 (63.52%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
2.04 USD
平均利益:
10.86 USD
平均損失:
-9.89 USD
最大連続の負け:
12 (-179.03 USD)
最大連続損失:
-179.03 USD (12)
月間成長:
10.14%
年間予想:
122.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
136.91 USD
最大の:
376.05 USD (21.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.70% (376.05 USD)
エクイティによる:
7.84% (160.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|233
|BTCUSD
|233
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|504
|BTCUSD
|448
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|350K
|BTCUSD
|3.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +53.44 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +183.69 USD
最大連続損失: -179.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453 at x 2.0 base risk
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
68%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
21
100%
466
57%
23%
1.48
2.04
USD
USD
22%
1:100