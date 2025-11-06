- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
480
Gewinntrades:
278 (57.91%)
Verlusttrades:
202 (42.08%)
Bester Trade:
53.44 USD
Schlechtester Trade:
-29.69 USD
Bruttoprofit:
3 124.07 USD (12 452 196 pips)
Bruttoverlust:
-2 056.00 USD (8 231 032 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (183.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
384.52 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
23.14%
Max deposit load:
2.10%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.84
Long-Positionen:
184 (38.33%)
Short-Positionen:
296 (61.67%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
2.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-179.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-179.03 USD (12)
Wachstum pro Monat :
14.26%
Jahresprognose:
173.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
136.91 USD
Maximaler:
376.05 USD (21.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.70% (376.05 USD)
Kapital:
7.84% (160.24 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|241
|BTCUSD
|239
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|536
|BTCUSD
|533
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|351K
|BTCUSD
|3.9M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +53.44 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +183.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -179.03 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453 at x 2.0 base risk
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
1000 USD pro Monat
76%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
21
100%
480
57%
23%
1.51
2.23
USD
USD
22%
1:100