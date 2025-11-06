SignaleKategorien
Joel Juanpere

SFE Raw Impulse ICT

Joel Juanpere
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 76%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
480
Gewinntrades:
278 (57.91%)
Verlusttrades:
202 (42.08%)
Bester Trade:
53.44 USD
Schlechtester Trade:
-29.69 USD
Bruttoprofit:
3 124.07 USD (12 452 196 pips)
Bruttoverlust:
-2 056.00 USD (8 231 032 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (183.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
384.52 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
23.14%
Max deposit load:
2.10%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.84
Long-Positionen:
184 (38.33%)
Short-Positionen:
296 (61.67%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
2.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-179.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-179.03 USD (12)
Wachstum pro Monat :
14.26%
Jahresprognose:
173.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
136.91 USD
Maximaler:
376.05 USD (21.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.70% (376.05 USD)
Kapital:
7.84% (160.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 241
BTCUSD 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD 536
BTCUSD 533
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD 351K
BTCUSD 3.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +53.44 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +183.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -179.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453  at x 2.0 base risk
Keine Bewertungen
2025.11.06 17:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
