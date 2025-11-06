- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
464
盈利交易:
268 (57.75%)
亏损交易:
196 (42.24%)
最好交易:
53.44 USD
最差交易:
-29.69 USD
毛利:
2 910.06 USD (12 076 469 pips)
毛利亏损:
-1 951.22 USD (8 062 465 pips)
最大连续赢利:
20 (183.69 USD)
最大连续盈利:
384.52 USD (19)
夏普比率:
0.16
交易活动:
23.14%
最大入金加载:
1.24%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.55
长期交易:
168 (36.21%)
短期交易:
296 (63.79%)
利润因子:
1.49
预期回报:
2.07 USD
平均利润:
10.86 USD
平均损失:
-9.96 USD
最大连续失误:
10 (-172.04 USD)
最大连续亏损:
-172.04 USD (10)
每月增长:
10.49%
年度预测:
127.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
136.91 USD
最大值:
376.05 USD (21.70%)
相对跌幅:
结余:
21.70% (376.05 USD)
净值:
7.84% (160.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|233
|BTCUSD
|231
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|504
|BTCUSD
|455
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|350K
|BTCUSD
|3.7M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.44 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +183.69 USD
最大连续亏损: -172.04 USD
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453 at x 2.0 base risk
