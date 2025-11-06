- 자본
- 축소
트레이드:
508
이익 거래:
280 (55.11%)
손실 거래:
228 (44.88%)
최고의 거래:
53.44 USD
최악의 거래:
-29.69 USD
총 수익:
3 143.62 USD (12 460 024 pips)
총 손실:
-2 403.25 USD (9 550 848 pips)
연속 최대 이익:
20 (183.69 USD)
연속 최대 이익:
384.52 USD (19)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
22.22%
최대 입금량:
2.10%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
1.74
롱(주식매수):
210 (41.34%)
숏(주식차입매도):
298 (58.66%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
1.46 USD
평균 이익:
11.23 USD
평균 손실:
-10.54 USD
연속 최대 손실:
16 (-198.32 USD)
연속 최대 손실:
-198.32 USD (16)
월별 성장률:
-12.84%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
136.91 USD
최대한의:
425.49 USD (16.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.70% (376.05 USD)
자본금별:
7.84% (160.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|260
|ETHUSD
|248
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|247
|ETHUSD
|494
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|2.6M
|ETHUSD
|341K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +53.44 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +183.69 USD
연속 최대 손실: -198.32 USD
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453 at x 2.0 base risk
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
49%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
23
100%
508
55%
22%
1.30
1.46
USD
USD
22%
1:100