Joel Juanpere

SFE Raw Impulse ICT

Joel Juanpere
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 68%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
466
Negociações com lucro:
268 (57.51%)
Negociações com perda:
198 (42.49%)
Melhor negociação:
53.44 USD
Pior negociação:
-29.69 USD
Lucro bruto:
2 910.06 USD (12 076 469 pips)
Perda bruta:
-1 958.21 USD (8 097 415 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (183.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
384.52 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
23.14%
Depósito máximo carregado:
1.24%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
2.53
Negociações longas:
170 (36.48%)
Negociações curtas:
296 (63.52%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
2.04 USD
Lucro médio:
10.86 USD
Perda média:
-9.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-179.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-179.03 USD (12)
Crescimento mensal:
10.14%
Previsão anual:
122.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
136.91 USD
Máximo:
376.05 USD (21.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.70% (376.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.84% (160.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 233
BTCUSD 233
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD 504
BTCUSD 448
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD 350K
BTCUSD 3.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +53.44 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +183.69 USD
Máxima perda consecutiva: -179.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453  at x 2.0 base risk
Sem comentários
2025.11.06 17:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
