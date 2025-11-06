- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
466
Negociações com lucro:
268 (57.51%)
Negociações com perda:
198 (42.49%)
Melhor negociação:
53.44 USD
Pior negociação:
-29.69 USD
Lucro bruto:
2 910.06 USD (12 076 469 pips)
Perda bruta:
-1 958.21 USD (8 097 415 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (183.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
384.52 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
23.14%
Depósito máximo carregado:
1.24%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
2.53
Negociações longas:
170 (36.48%)
Negociações curtas:
296 (63.52%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
2.04 USD
Lucro médio:
10.86 USD
Perda média:
-9.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-179.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-179.03 USD (12)
Crescimento mensal:
10.14%
Previsão anual:
122.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
136.91 USD
Máximo:
376.05 USD (21.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.70% (376.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.84% (160.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|233
|BTCUSD
|233
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|504
|BTCUSD
|448
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|350K
|BTCUSD
|3.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +53.44 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +183.69 USD
Máxima perda consecutiva: -179.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453 at x 2.0 base risk
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
68%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
21
100%
466
57%
23%
1.48
2.04
USD
USD
22%
1:100