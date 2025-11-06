СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SFE Raw Impulse ICT
Joel Juanpere

SFE Raw Impulse ICT

Joel Juanpere
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 68%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
464
Прибыльных трейдов:
268 (57.75%)
Убыточных трейдов:
196 (42.24%)
Лучший трейд:
53.44 USD
Худший трейд:
-29.69 USD
Общая прибыль:
2 910.06 USD (12 076 469 pips)
Общий убыток:
-1 951.22 USD (8 062 465 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (183.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
384.52 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
26.80%
Макс. загрузка депозита:
1.24%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.55
Длинных трейдов:
168 (36.21%)
Коротких трейдов:
296 (63.79%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
2.07 USD
Средняя прибыль:
10.86 USD
Средний убыток:
-9.96 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-172.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-172.04 USD (10)
Прирост в месяц:
9.84%
Годовой прогноз:
119.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
136.91 USD
Максимальная:
376.05 USD (21.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.70% (376.05 USD)
По эквити:
7.84% (160.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 233
BTCUSD 231
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD 504
BTCUSD 455
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD 350K
BTCUSD 3.7M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.44 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +183.69 USD
Макс. убыток в серии: -172.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453  at x 2.0 base risk
Нет отзывов
2025.11.06 17:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

