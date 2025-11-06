- Прирост
Всего трейдов:
464
Прибыльных трейдов:
268 (57.75%)
Убыточных трейдов:
196 (42.24%)
Лучший трейд:
53.44 USD
Худший трейд:
-29.69 USD
Общая прибыль:
2 910.06 USD (12 076 469 pips)
Общий убыток:
-1 951.22 USD (8 062 465 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (183.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
384.52 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
26.80%
Макс. загрузка депозита:
1.24%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.55
Длинных трейдов:
168 (36.21%)
Коротких трейдов:
296 (63.79%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
2.07 USD
Средняя прибыль:
10.86 USD
Средний убыток:
-9.96 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-172.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-172.04 USD (10)
Прирост в месяц:
9.84%
Годовой прогноз:
119.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
136.91 USD
Максимальная:
376.05 USD (21.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.70% (376.05 USD)
По эквити:
7.84% (160.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|233
|BTCUSD
|231
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|504
|BTCUSD
|455
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|350K
|BTCUSD
|3.7M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453 at x 2.0 base risk
Нет отзывов
