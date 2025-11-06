SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SFE Raw Impulse ICT
Joel Juanpere

SFE Raw Impulse ICT

Joel Juanpere
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
318
Kârla kapanan işlemler:
194 (61.00%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (38.99%)
En iyi işlem:
53.44 USD
En kötü işlem:
-23.32 USD
Brüt kâr:
2 060.32 USD (8 272 757 pips)
Brüt zarar:
-1 224.35 USD (5 311 954 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (384.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
384.52 USD (19)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.22
Alış işlemleri:
126 (39.62%)
Satış işlemleri:
192 (60.38%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
2.63 USD
Ortalama kâr:
10.62 USD
Ortalama zarar:
-9.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-48.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.38 USD (6)
Aylık büyüme:
43.52%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
136.91 USD
Maksimum:
376.05 USD (21.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 160
ETHUSD 158
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 328
ETHUSD 508
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 2.6M
ETHUSD 351K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.44 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +384.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

