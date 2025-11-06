- Büyüme
İşlemler:
318
Kârla kapanan işlemler:
194 (61.00%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (38.99%)
En iyi işlem:
53.44 USD
En kötü işlem:
-23.32 USD
Brüt kâr:
2 060.32 USD (8 272 757 pips)
Brüt zarar:
-1 224.35 USD (5 311 954 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (384.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
384.52 USD (19)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.22
Alış işlemleri:
126 (39.62%)
Satış işlemleri:
192 (60.38%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
2.63 USD
Ortalama kâr:
10.62 USD
Ortalama zarar:
-9.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-48.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.38 USD (6)
Aylık büyüme:
43.52%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
136.91 USD
Maksimum:
376.05 USD (21.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|160
|ETHUSD
|158
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|328
|ETHUSD
|508
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|2.6M
|ETHUSD
|351K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.44 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +384.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
