- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
318
Profit Trade:
194 (61.00%)
Loss Trade:
124 (38.99%)
Best Trade:
53.44 USD
Worst Trade:
-23.32 USD
Profitto lordo:
2 060.32 USD (8 272 757 pips)
Perdita lorda:
-1 224.35 USD (5 311 954 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (384.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
384.52 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
126 (39.62%)
Short Trade:
192 (60.38%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
2.63 USD
Profitto medio:
10.62 USD
Perdita media:
-9.87 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-48.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.38 USD (6)
Crescita mensile:
43.52%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
136.91 USD
Massimale:
376.05 USD (21.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|160
|ETHUSD
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|328
|ETHUSD
|508
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|2.6M
|ETHUSD
|351K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.44 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +384.52 USD
Massima perdita consecutiva: -48.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
