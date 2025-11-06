SegnaliSezioni
Joel Juanpere

SFE Raw Impulse ICT

0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
318
Profit Trade:
194 (61.00%)
Loss Trade:
124 (38.99%)
Best Trade:
53.44 USD
Worst Trade:
-23.32 USD
Profitto lordo:
2 060.32 USD (8 272 757 pips)
Perdita lorda:
-1 224.35 USD (5 311 954 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (384.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
384.52 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
126 (39.62%)
Short Trade:
192 (60.38%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
2.63 USD
Profitto medio:
10.62 USD
Perdita media:
-9.87 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-48.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.38 USD (6)
Crescita mensile:
43.52%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
136.91 USD
Massimale:
376.05 USD (21.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 160
ETHUSD 158
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 328
ETHUSD 508
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 2.6M
ETHUSD 351K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.44 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +384.52 USD
Massima perdita consecutiva: -48.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

