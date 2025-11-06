SignauxSections
SFE Raw Impulse ICT
Joel Juanpere

SFE Raw Impulse ICT

Joel Juanpere
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
318
Bénéfice trades:
194 (61.00%)
Perte trades:
124 (38.99%)
Meilleure transaction:
53.44 USD
Pire transaction:
-23.32 USD
Bénéfice brut:
2 060.32 USD (8 272 757 pips)
Perte brute:
-1 224.35 USD (5 311 954 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (384.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
384.52 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
2.22
Longs trades:
126 (39.62%)
Courts trades:
192 (60.38%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
2.63 USD
Bénéfice moyen:
10.62 USD
Perte moyenne:
-9.87 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-48.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-99.38 USD (6)
Croissance mensuelle:
43.52%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
136.91 USD
Maximal:
376.05 USD (21.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 160
ETHUSD 158
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 328
ETHUSD 508
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 2.6M
ETHUSD 351K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53.44 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +384.52 USD
Perte consécutive maximale: -48.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

