El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real28 0.00 × 8 FusionMarkets-Live 0.00 × 12 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 7 Eightcap-Live 0.00 × 2 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 9 VantageFX-Live 0.00 × 4 UltimaMarkets-Live 1 0.00 × 7 Weltrade-Real 0.00 × 22 FBS-Real 0.00 × 2 OxSecurities-Live 0.00 × 1 PUPrime-Live 0.00 × 9 XMGlobal-MT5 2 0.00 × 22 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.00 × 2 KuberaCapitalMarkets-Server 0.34 × 114 Earnex-Trade 1.57 × 21 Exness-MT5Real31 2.38 × 8 ICMarketsEU-MT5-5 2.38 × 16 Exness-MT5Real33 3.50 × 4