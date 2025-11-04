- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
481
Transacciones Rentables:
277 (57.58%)
Transacciones Irrentables:
204 (42.41%)
Mejor transacción:
107.08 USD
Peor transacción:
-70.32 USD
Beneficio Bruto:
8 991.62 USD (12 409 421 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 960.63 USD (8 307 449 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (515.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
997.46 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
18.93%
Carga máxima del depósito:
0.84%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
2.84
Transacciones Largas:
185 (38.46%)
Transacciones Cortas:
296 (61.54%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
6.30 USD
Beneficio medio:
32.46 USD
Pérdidas medias:
-29.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-510.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-510.48 USD (12)
Crecimiento al mes:
1.72%
Pronóstico anual:
20.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
328.19 USD
Máxima:
1 066.16 USD (15.82%)
Reducción relativa:
De balance:
15.82% (1 066.16 USD)
De fondos:
5.33% (413.91 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|241
|BTCUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|1.6K
|BTCUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|346K
|BTCUSD
|3.8M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +107.08 USD
Peor transacción: -70 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +515.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -510.48 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Weltrade-Real
|0.00 × 22
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Earnex-Trade
|1.57 × 21
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
|
Exness-MT5Real33
|3.50 × 4
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453 at x1.5 base risk
