SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / SFE Raw Impulse
Joel Juanpere

SFE Raw Impulse

Joel Juanpere
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 53%
ICMarketsSC-MT5-4
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
481
Transacciones Rentables:
277 (57.58%)
Transacciones Irrentables:
204 (42.41%)
Mejor transacción:
107.08 USD
Peor transacción:
-70.32 USD
Beneficio Bruto:
8 991.62 USD (12 409 421 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 960.63 USD (8 307 449 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (515.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
997.46 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
18.93%
Carga máxima del depósito:
0.84%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
2.84
Transacciones Largas:
185 (38.46%)
Transacciones Cortas:
296 (61.54%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
6.30 USD
Beneficio medio:
32.46 USD
Pérdidas medias:
-29.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-510.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-510.48 USD (12)
Crecimiento al mes:
1.72%
Pronóstico anual:
20.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
328.19 USD
Máxima:
1 066.16 USD (15.82%)
Reducción relativa:
De balance:
15.82% (1 066.16 USD)
De fondos:
5.33% (413.91 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSD 241
BTCUSD 240
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSD 1.6K
BTCUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSD 346K
BTCUSD 3.8M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +107.08 USD
Peor transacción: -70 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +515.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -510.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
VantageFX-Live
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Weltrade-Real
0.00 × 22
FBS-Real
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Earnex-Trade
1.57 × 21
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 16
Exness-MT5Real33
3.50 × 4
otros 5...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453  at x1.5 base risk
No hay comentarios
2025.11.05 11:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SFE Raw Impulse
1000 USD al mes
53%
0
0
USD
7.5K
USD
22
100%
481
57%
19%
1.50
6.30
USD
16%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.