시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / SFE Raw Impulse
Joel Juanpere

SFE Raw Impulse

Joel Juanpere
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 34%
ICMarketsSC-MT5-4
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
508
이익 거래:
279 (54.92%)
손실 거래:
229 (45.08%)
최고의 거래:
107.08 USD
최악의 거래:
-70.32 USD
총 수익:
9 045.82 USD (12 416 465 pips)
총 손실:
-6 955.27 USD (9 714 922 pips)
연속 최대 이익:
20 (515.69 USD)
연속 최대 이익:
997.46 USD (19)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
19.93%
최대 입금량:
1.18%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
1.65
롱(주식매수):
210 (41.34%)
숏(주식차입매도):
298 (58.66%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
4.12 USD
평균 이익:
32.42 USD
평균 손실:
-30.37 USD
연속 최대 손실:
16 (-640.08 USD)
연속 최대 손실:
-640.08 USD (16)
월별 성장률:
-11.72%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
328.19 USD
최대한의:
1 263.63 USD (13.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.82% (1 066.16 USD)
자본금별:
5.33% (413.91 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 260
ETHUSD 248
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 623
ETHUSD 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 2.4M
ETHUSD 336K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +107.08 USD
최악의 거래: -70 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +515.69 USD
연속 최대 손실: -640.08 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
VantageFX-Live
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Weltrade-Real
0.00 × 47
FBS-Real
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Exness-MT5Real33
0.67 × 30
Earnex-Trade
1.57 × 21
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 16
5 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453  at x1.5 base risk
리뷰 없음
2025.11.05 11:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SFE Raw Impulse
월별 1000 USD
34%
0
0
USD
6.6K
USD
23
100%
508
54%
20%
1.30
4.12
USD
16%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.