- 자본
- 축소
트레이드:
508
이익 거래:
279 (54.92%)
손실 거래:
229 (45.08%)
최고의 거래:
107.08 USD
최악의 거래:
-70.32 USD
총 수익:
9 045.82 USD (12 416 465 pips)
총 손실:
-6 955.27 USD (9 714 922 pips)
연속 최대 이익:
20 (515.69 USD)
연속 최대 이익:
997.46 USD (19)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
19.93%
최대 입금량:
1.18%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
1.65
롱(주식매수):
210 (41.34%)
숏(주식차입매도):
298 (58.66%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
4.12 USD
평균 이익:
32.42 USD
평균 손실:
-30.37 USD
연속 최대 손실:
16 (-640.08 USD)
연속 최대 손실:
-640.08 USD (16)
월별 성장률:
-11.72%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
328.19 USD
최대한의:
1 263.63 USD (13.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.82% (1 066.16 USD)
자본금별:
5.33% (413.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|260
|ETHUSD
|248
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|623
|ETHUSD
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|2.4M
|ETHUSD
|336K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +107.08 USD
최악의 거래: -70 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +515.69 USD
연속 최대 손실: -640.08 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Weltrade-Real
|0.00 × 47
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Exness-MT5Real33
|0.67 × 30
|
Earnex-Trade
|1.57 × 21
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453 at x1.5 base risk
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
34%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
23
100%
508
54%
20%
1.30
4.12
USD
USD
16%
1:50