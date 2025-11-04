信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SFE Raw Impulse
Joel Juanpere

SFE Raw Impulse

Joel Juanpere
0条评论
可靠性
22
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 53%
ICMarketsSC-MT5-4
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
481
盈利交易:
277 (57.58%)
亏损交易:
204 (42.41%)
最好交易:
107.08 USD
最差交易:
-70.32 USD
毛利:
8 991.62 USD (12 409 421 pips)
毛利亏损:
-5 960.63 USD (8 307 449 pips)
最大连续赢利:
20 (515.69 USD)
最大连续盈利:
997.46 USD (19)
夏普比率:
0.17
交易活动:
18.93%
最大入金加载:
0.84%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.84
长期交易:
185 (38.46%)
短期交易:
296 (61.54%)
利润因子:
1.51
预期回报:
6.30 USD
平均利润:
32.46 USD
平均损失:
-29.22 USD
最大连续失误:
12 (-510.48 USD)
最大连续亏损:
-510.48 USD (12)
每月增长:
1.72%
年度预测:
20.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
328.19 USD
最大值:
1 066.16 USD (15.82%)
相对跌幅:
结余:
15.82% (1 066.16 USD)
净值:
5.33% (413.91 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 241
BTCUSD 240
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD 1.6K
BTCUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD 346K
BTCUSD 3.8M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +107.08 USD
最差交易: -70 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +515.69 USD
最大连续亏损: -510.48 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real33
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 20
FBS-Real
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Earnex-Trade
1.57 × 21
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 16
5 更多...
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453  at x1.5 base risk
没有评论
2025.11.05 11:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SFE Raw Impulse
每月1000 USD
53%
0
0
USD
7.5K
USD
22
100%
481
57%
19%
1.50
6.30
USD
16%
1:50
复制

