- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
481
盈利交易:
277 (57.58%)
亏损交易:
204 (42.41%)
最好交易:
107.08 USD
最差交易:
-70.32 USD
毛利:
8 991.62 USD (12 409 421 pips)
毛利亏损:
-5 960.63 USD (8 307 449 pips)
最大连续赢利:
20 (515.69 USD)
最大连续盈利:
997.46 USD (19)
夏普比率:
0.17
交易活动:
18.93%
最大入金加载:
0.84%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.84
长期交易:
185 (38.46%)
短期交易:
296 (61.54%)
利润因子:
1.51
预期回报:
6.30 USD
平均利润:
32.46 USD
平均损失:
-29.22 USD
最大连续失误:
12 (-510.48 USD)
最大连续亏损:
-510.48 USD (12)
每月增长:
1.72%
年度预测:
20.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
328.19 USD
最大值:
1 066.16 USD (15.82%)
相对跌幅:
结余:
15.82% (1 066.16 USD)
净值:
5.33% (413.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|241
|BTCUSD
|240
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|1.6K
|BTCUSD
|1.4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|346K
|BTCUSD
|3.8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +107.08 USD
最差交易: -70 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +515.69 USD
最大连续亏损: -510.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
Exness-MT5Real33
|0.00 × 2
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
Eightcap-Live
|0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
OctaFX-Real
|0.00 × 2
Weltrade-Real
|0.00 × 20
FBS-Real
|0.00 × 2
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
PUPrime-Live
|0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
VantageFX-Live
|0.00 × 4
Tickmill-Live
|0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
Earnex-Trade
|1.57 × 21
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453 at x1.5 base risk
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
53%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
22
100%
481
57%
19%
1.50
6.30
USD
USD
16%
1:50