SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SFE Raw Impulse
Joel Juanpere

SFE Raw Impulse

Joel Juanpere
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-4
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
316
Bénéfice trades:
193 (61.07%)
Perte trades:
123 (38.92%)
Meilleure transaction:
107.08 USD
Pire transaction:
-67.22 USD
Bénéfice brut:
5 993.59 USD (8 247 126 pips)
Perte brute:
-3 504.62 USD (5 309 230 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (997.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
997.46 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.14%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
2.33
Longs trades:
126 (39.87%)
Courts trades:
190 (60.13%)
Facteur de profit:
1.71
Rendement attendu:
7.88 USD
Bénéfice moyen:
31.05 USD
Perte moyenne:
-28.49 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-143.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-298.94 USD (6)
Croissance mensuelle:
32.46%
Prévision annuelle:
393.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
328.19 USD
Maximal:
1 066.16 USD (15.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.82% (1 066.16 USD)
Par fonds propres:
0.92% (72.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 160
ETHUSD 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 963
ETHUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 2.6M
ETHUSD 354K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +107.08 USD
Pire transaction: -67 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +997.46 USD
Perte consécutive maximale: -143.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 3
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
PUPrime-Live
0.00 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 16
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
8.98 × 46
4 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SFE Raw Impulse
200 USD par mois
43%
0
0
USD
7.9K
USD
14
100%
316
61%
100%
1.71
7.88
USD
16%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.