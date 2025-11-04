Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 Earnex-Trade 0.00 × 3 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real28 0.00 × 8 FusionMarkets-Live 0.00 × 12 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 7 Eightcap-Live 0.00 × 2 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 9 UltimaMarkets-Live 1 0.00 × 7 OctaFX-Real 0.00 × 2 Tickmill-Live 0.00 × 1 VantageFX-Live 0.00 × 4 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 0.00 × 22 ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 FBS-Real 0.00 × 2 Weltrade-Real 0.00 × 17 PUPrime-Live 0.00 × 9 KuberaCapitalMarkets-Server 0.34 × 114 ICMarketsEU-MT5-5 2.38 × 16 Exness-MT5Real31 2.38 × 8 ICMarketsSC-MT5-2 8.98 × 46 4 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou