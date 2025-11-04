- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
316
Profit Trade:
193 (61.07%)
Loss Trade:
123 (38.92%)
Best Trade:
107.08 USD
Worst Trade:
-67.22 USD
Profitto lordo:
5 993.59 USD (8 247 126 pips)
Perdita lorda:
-3 504.62 USD (5 309 230 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (997.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
997.46 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
126 (39.87%)
Short Trade:
190 (60.13%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
7.88 USD
Profitto medio:
31.05 USD
Perdita media:
-28.49 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-143.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-298.94 USD (6)
Crescita mensile:
32.46%
Previsione annuale:
393.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
328.19 USD
Massimale:
1 066.16 USD (15.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.82% (1 066.16 USD)
Per equità:
0.92% (72.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|160
|ETHUSD
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|963
|ETHUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|2.6M
|ETHUSD
|354K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +107.08 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +997.46 USD
Massima perdita consecutiva: -143.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.98 × 46
