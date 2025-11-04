SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SFE Raw Impulse
Joel Juanpere

SFE Raw Impulse

Joel Juanpere
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-4
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
316
Profit Trade:
193 (61.07%)
Loss Trade:
123 (38.92%)
Best Trade:
107.08 USD
Worst Trade:
-67.22 USD
Profitto lordo:
5 993.59 USD (8 247 126 pips)
Perdita lorda:
-3 504.62 USD (5 309 230 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (997.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
997.46 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
126 (39.87%)
Short Trade:
190 (60.13%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
7.88 USD
Profitto medio:
31.05 USD
Perdita media:
-28.49 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-143.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-298.94 USD (6)
Crescita mensile:
32.46%
Previsione annuale:
393.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
328.19 USD
Massimale:
1 066.16 USD (15.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.82% (1 066.16 USD)
Per equità:
0.92% (72.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 160
ETHUSD 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 963
ETHUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 2.6M
ETHUSD 354K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +107.08 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +997.46 USD
Massima perdita consecutiva: -143.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 3
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
PUPrime-Live
0.00 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 16
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
8.98 × 46
4 più
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.