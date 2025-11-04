- Crescimento
Negociações:
481
Negociações com lucro:
277 (57.58%)
Negociações com perda:
204 (42.41%)
Melhor negociação:
107.08 USD
Pior negociação:
-70.32 USD
Lucro bruto:
8 991.62 USD (12 409 421 pips)
Perda bruta:
-5 960.63 USD (8 307 449 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (515.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
997.46 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
18.93%
Depósito máximo carregado:
0.84%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
2.84
Negociações longas:
185 (38.46%)
Negociações curtas:
296 (61.54%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
6.30 USD
Lucro médio:
32.46 USD
Perda média:
-29.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-510.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-510.48 USD (12)
Crescimento mensal:
1.72%
Previsão anual:
20.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
328.19 USD
Máximo:
1 066.16 USD (15.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.82% (1 066.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.33% (413.91 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|241
|BTCUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|1.6K
|BTCUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|346K
|BTCUSD
|3.8M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +107.08 USD
Pior negociação: -70 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +515.69 USD
Máxima perda consecutiva: -510.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Weltrade-Real
|0.00 × 22
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Earnex-Trade
|1.57 × 21
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
|
Exness-MT5Real33
|3.50 × 4
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453 at x1.5 base risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
53%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
22
100%
481
57%
19%
1.50
6.30
USD
USD
16%
1:50