- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
481
Прибыльных трейдов:
277 (57.58%)
Убыточных трейдов:
204 (42.41%)
Лучший трейд:
107.08 USD
Худший трейд:
-70.32 USD
Общая прибыль:
8 991.62 USD (12 409 421 pips)
Общий убыток:
-5 960.63 USD (8 307 449 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (515.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
997.46 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
18.93%
Макс. загрузка депозита:
0.84%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.84
Длинных трейдов:
185 (38.46%)
Коротких трейдов:
296 (61.54%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
6.30 USD
Средняя прибыль:
32.46 USD
Средний убыток:
-29.22 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-510.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-510.48 USD (12)
Прирост в месяц:
1.72%
Годовой прогноз:
20.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
328.19 USD
Максимальная:
1 066.16 USD (15.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.82% (1 066.16 USD)
По эквити:
5.33% (413.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|241
|BTCUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|1.6K
|BTCUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|346K
|BTCUSD
|3.8M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +107.08 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +515.69 USD
Макс. убыток в серии: -510.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 20
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Earnex-Trade
|1.57 × 21
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
еще 5...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453 at x1.5 base risk
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
53%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
22
100%
481
57%
19%
1.50
6.30
USD
USD
16%
1:50