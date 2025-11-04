СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SFE Raw Impulse
Joel Juanpere

SFE Raw Impulse

Joel Juanpere
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 53%
ICMarketsSC-MT5-4
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
481
Прибыльных трейдов:
277 (57.58%)
Убыточных трейдов:
204 (42.41%)
Лучший трейд:
107.08 USD
Худший трейд:
-70.32 USD
Общая прибыль:
8 991.62 USD (12 409 421 pips)
Общий убыток:
-5 960.63 USD (8 307 449 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (515.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
997.46 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
18.93%
Макс. загрузка депозита:
0.84%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.84
Длинных трейдов:
185 (38.46%)
Коротких трейдов:
296 (61.54%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
6.30 USD
Средняя прибыль:
32.46 USD
Средний убыток:
-29.22 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-510.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-510.48 USD (12)
Прирост в месяц:
1.72%
Годовой прогноз:
20.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
328.19 USD
Максимальная:
1 066.16 USD (15.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.82% (1 066.16 USD)
По эквити:
5.33% (413.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 241
BTCUSD 240
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD 1.6K
BTCUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD 346K
BTCUSD 3.8M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +107.08 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +515.69 USD
Макс. убыток в серии: -510.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real33
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 20
FBS-Real
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Earnex-Trade
1.57 × 21
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 16
еще 5...
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453  at x1.5 base risk
Нет отзывов
2025.11.05 11:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
