SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SFE Raw Impulse
Joel Juanpere

SFE Raw Impulse

Joel Juanpere
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-4
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
193 (61.07%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (38.92%)
En iyi işlem:
107.08 USD
En kötü işlem:
-67.22 USD
Brüt kâr:
5 993.59 USD (8 247 126 pips)
Brüt zarar:
-3 504.62 USD (5 309 230 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (997.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
997.46 USD (19)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.14%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.33
Alış işlemleri:
126 (39.87%)
Satış işlemleri:
190 (60.13%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
7.88 USD
Ortalama kâr:
31.05 USD
Ortalama zarar:
-28.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-143.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-298.94 USD (6)
Aylık büyüme:
32.46%
Yıllık tahmin:
393.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
328.19 USD
Maksimum:
1 066.16 USD (15.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.82% (1 066.16 USD)
Varlığa göre:
0.92% (72.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 160
ETHUSD 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 963
ETHUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 2.6M
ETHUSD 354K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +107.08 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +997.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -143.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 3
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
PUPrime-Live
0.00 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 16
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
8.98 × 46
4 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SFE Raw Impulse
Ayda 200 USD
43%
0
0
USD
7.9K
USD
14
100%
316
61%
100%
1.71
7.88
USD
16%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.