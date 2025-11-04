- Büyüme
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
193 (61.07%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (38.92%)
En iyi işlem:
107.08 USD
En kötü işlem:
-67.22 USD
Brüt kâr:
5 993.59 USD (8 247 126 pips)
Brüt zarar:
-3 504.62 USD (5 309 230 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (997.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
997.46 USD (19)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.14%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.33
Alış işlemleri:
126 (39.87%)
Satış işlemleri:
190 (60.13%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
7.88 USD
Ortalama kâr:
31.05 USD
Ortalama zarar:
-28.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-143.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-298.94 USD (6)
Aylık büyüme:
32.46%
Yıllık tahmin:
393.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
328.19 USD
Maksimum:
1 066.16 USD (15.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.82% (1 066.16 USD)
Varlığa göre:
0.92% (72.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|160
|ETHUSD
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|963
|ETHUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|2.6M
|ETHUSD
|354K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +107.08 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +997.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -143.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.98 × 46
İnceleme yok
