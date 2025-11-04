- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
481
利益トレード:
277 (57.58%)
損失トレード:
204 (42.41%)
ベストトレード:
107.08 USD
最悪のトレード:
-70.32 USD
総利益:
8 991.62 USD (12 409 421 pips)
総損失:
-5 960.63 USD (8 307 449 pips)
最大連続の勝ち:
20 (515.69 USD)
最大連続利益:
997.46 USD (19)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
18.93%
最大入金額:
0.84%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.84
長いトレード:
185 (38.46%)
短いトレード:
296 (61.54%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
6.30 USD
平均利益:
32.46 USD
平均損失:
-29.22 USD
最大連続の負け:
12 (-510.48 USD)
最大連続損失:
-510.48 USD (12)
月間成長:
1.72%
年間予想:
20.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
328.19 USD
最大の:
1 066.16 USD (15.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.82% (1 066.16 USD)
エクイティによる:
5.33% (413.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|241
|BTCUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|1.6K
|BTCUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|346K
|BTCUSD
|3.8M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +107.08 USD
最悪のトレード: -70 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +515.69 USD
最大連続損失: -510.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Weltrade-Real
|0.00 × 22
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Earnex-Trade
|1.57 × 21
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
|
Exness-MT5Real33
|3.50 × 4
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453 at x1.5 base risk
レビューなし
