SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SFE Raw Impulse
Joel Juanpere

SFE Raw Impulse

Joel Juanpere
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 53%
ICMarketsSC-MT5-4
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
481
Gewinntrades:
277 (57.58%)
Verlusttrades:
204 (42.41%)
Bester Trade:
107.08 USD
Schlechtester Trade:
-70.32 USD
Bruttoprofit:
8 991.62 USD (12 409 421 pips)
Bruttoverlust:
-5 960.63 USD (8 307 449 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (515.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
997.46 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
18.93%
Max deposit load:
0.84%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.84
Long-Positionen:
185 (38.46%)
Short-Positionen:
296 (61.54%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
6.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-510.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-510.48 USD (12)
Wachstum pro Monat :
1.72%
Jahresprognose:
20.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
328.19 USD
Maximaler:
1 066.16 USD (15.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.82% (1 066.16 USD)
Kapital:
5.33% (413.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 241
BTCUSD 240
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD 1.6K
BTCUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD 346K
BTCUSD 3.8M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +107.08 USD
Schlechtester Trade: -70 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +515.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -510.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
VantageFX-Live
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Weltrade-Real
0.00 × 22
FBS-Real
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Earnex-Trade
1.57 × 21
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 16
Exness-MT5Real33
3.50 × 4
noch 5 ...
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453  at x1.5 base risk
Keine Bewertungen
2025.11.05 11:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
