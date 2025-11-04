- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
481
Gewinntrades:
277 (57.58%)
Verlusttrades:
204 (42.41%)
Bester Trade:
107.08 USD
Schlechtester Trade:
-70.32 USD
Bruttoprofit:
8 991.62 USD (12 409 421 pips)
Bruttoverlust:
-5 960.63 USD (8 307 449 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (515.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
997.46 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
18.93%
Max deposit load:
0.84%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.84
Long-Positionen:
185 (38.46%)
Short-Positionen:
296 (61.54%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
6.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-510.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-510.48 USD (12)
Wachstum pro Monat :
1.72%
Jahresprognose:
20.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
328.19 USD
Maximaler:
1 066.16 USD (15.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.82% (1 066.16 USD)
Kapital:
5.33% (413.91 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|241
|BTCUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|1.6K
|BTCUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|346K
|BTCUSD
|3.8M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +107.08 USD
Schlechtester Trade: -70 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +515.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -510.48 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Weltrade-Real
|0.00 × 22
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Earnex-Trade
|1.57 × 21
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
|
Exness-MT5Real33
|3.50 × 4
Using https://www.mql5.com/en/market/product/146453 at x1.5 base risk
