MICHEL EDOUARD M ROELANS

My Darwinex

MICHEL EDOUARD M ROELANS
41 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -9%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
333
Transacciones Rentables:
207 (62.16%)
Transacciones Irrentables:
126 (37.84%)
Mejor transacción:
9.39 EUR
Peor transacción:
-13.07 EUR
Beneficio Bruto:
207.96 EUR (18 551 pips)
Pérdidas Brutas:
-297.52 EUR (18 701 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (12.97 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
14.66 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
1.18%
Carga máxima del depósito:
95.08%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
-0.82
Transacciones Largas:
220 (66.07%)
Transacciones Cortas:
113 (33.93%)
Factor de Beneficio:
0.70
Beneficio Esperado:
-0.27 EUR
Beneficio medio:
1.00 EUR
Pérdidas medias:
-2.36 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-22.97 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.33 EUR (3)
Crecimiento al mes:
-1.81%
Pronóstico anual:
-21.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
105.35 EUR
Máxima:
108.95 EUR (10.86%)
Reducción relativa:
De balance:
10.86% (108.95 EUR)
De fondos:
4.22% (40.97 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 248
GBPUSD 85
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -85
GBPUSD -17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 344
GBPUSD -162
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.39 EUR
Peor transacción: -13 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +12.97 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -22.97 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FCMCY-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 10
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.08 × 12
ICMarkets-Live07
0.22 × 58
CFHMarkets-Live1
0.29 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
ICMarkets-Live14
0.50 × 6
RoboForex-ECN-2
0.63 × 60
GlobalPrime-Live
0.75 × 92
LMAX-LiveUK
0.80 × 5
OrtegaCapital-Server
0.82 × 113
ICMarkets-Live12
0.92 × 12
JFD-Live01
0.92 × 49
FUTUREMAKEFX-Real
0.93 × 15
AxiTrader-US07-Live
0.98 × 41
otros 146...
This signal is synchronized with my other manual ICMarket scalping strategy but because of the very high fees and spread the profits I make on the first account is translated on Darwinex by a loss..

The conclusion is that when you choose a brooker it is important to choose the cheapest one!

2025.12.16 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
