Total de Trades:
333
Transacciones Rentables:
207 (62.16%)
Transacciones Irrentables:
126 (37.84%)
Mejor transacción:
9.39 EUR
Peor transacción:
-13.07 EUR
Beneficio Bruto:
207.96 EUR (18 551 pips)
Pérdidas Brutas:
-297.52 EUR (18 701 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (12.97 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
14.66 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
1.18%
Carga máxima del depósito:
95.08%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
-0.82
Transacciones Largas:
220 (66.07%)
Transacciones Cortas:
113 (33.93%)
Factor de Beneficio:
0.70
Beneficio Esperado:
-0.27 EUR
Beneficio medio:
1.00 EUR
Pérdidas medias:
-2.36 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-22.97 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.33 EUR (3)
Crecimiento al mes:
-1.81%
Pronóstico anual:
-21.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
105.35 EUR
Máxima:
108.95 EUR (10.86%)
Reducción relativa:
De balance:
10.86% (108.95 EUR)
De fondos:
4.22% (40.97 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|248
|GBPUSD
|85
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-85
|GBPUSD
|-17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|344
|GBPUSD
|-162
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +9.39 EUR
Peor transacción: -13 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +12.97 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -22.97 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.22 × 58
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live14
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.63 × 60
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
|
ICMarkets-Live12
|0.92 × 12
|
JFD-Live01
|0.92 × 49
|
FUTUREMAKEFX-Real
|0.93 × 15
|
AxiTrader-US07-Live
|0.98 × 41
This signal is synchronized with my other manual ICMarket scalping strategy but because of the very high fees and spread the profits I make on the first account is translated on Darwinex by a loss..
The conclusion is that when you choose a brooker it is important to choose the cheapest one!
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
4999 USD al mes
-9%
0
0
USD
USD
910
EUR
EUR
41
100%
333
62%
1%
0.69
-0.27
EUR
EUR
11%
1:200