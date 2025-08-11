- 자본
- 축소
트레이드:
333
이익 거래:
207 (62.16%)
손실 거래:
126 (37.84%)
최고의 거래:
9.39 EUR
최악의 거래:
-13.07 EUR
총 수익:
207.96 EUR (18 551 pips)
총 손실:
-297.52 EUR (18 701 pips)
연속 최대 이익:
12 (12.97 EUR)
연속 최대 이익:
14.66 EUR (9)
샤프 비율:
-0.11
거래 활동:
1.18%
최대 입금량:
95.08%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
-0.82
롱(주식매수):
220 (66.07%)
숏(주식차입매도):
113 (33.93%)
수익 요인:
0.70
기대수익:
-0.27 EUR
평균 이익:
1.00 EUR
평균 손실:
-2.36 EUR
연속 최대 손실:
7 (-22.97 EUR)
연속 최대 손실:
-23.33 EUR (3)
월별 성장률:
-1.81%
연간 예측:
-21.94%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
105.35 EUR
최대한의:
108.95 EUR (10.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.86% (108.95 EUR)
자본금별:
4.22% (40.97 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|248
|GBPUSD
|85
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-85
|GBPUSD
|-17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|344
|GBPUSD
|-162
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.39 EUR
최악의 거래: -13 EUR
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +12.97 EUR
연속 최대 손실: -22.97 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.22 × 58
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live14
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.63 × 60
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
|
ICMarkets-Live12
|0.92 × 12
|
JFD-Live01
|0.92 × 49
|
FUTUREMAKEFX-Real
|0.93 × 15
|
AxiTrader-US07-Live
|0.98 × 41
This signal is synchronized with my other manual ICMarket scalping strategy but because of the very high fees and spread the profits I make on the first account is translated on Darwinex by a loss..
The conclusion is that when you choose a brooker it is important to choose the cheapest one!
리뷰 없음
