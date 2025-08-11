시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / My Darwinex
MICHEL EDOUARD M ROELANS

My Darwinex

MICHEL EDOUARD M ROELANS
0 리뷰
41
0 / 0 USD
월별 4999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -9%
Darwinex-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
333
이익 거래:
207 (62.16%)
손실 거래:
126 (37.84%)
최고의 거래:
9.39 EUR
최악의 거래:
-13.07 EUR
총 수익:
207.96 EUR (18 551 pips)
총 손실:
-297.52 EUR (18 701 pips)
연속 최대 이익:
12 (12.97 EUR)
연속 최대 이익:
14.66 EUR (9)
샤프 비율:
-0.11
거래 활동:
1.18%
최대 입금량:
95.08%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
-0.82
롱(주식매수):
220 (66.07%)
숏(주식차입매도):
113 (33.93%)
수익 요인:
0.70
기대수익:
-0.27 EUR
평균 이익:
1.00 EUR
평균 손실:
-2.36 EUR
연속 최대 손실:
7 (-22.97 EUR)
연속 최대 손실:
-23.33 EUR (3)
월별 성장률:
-1.81%
연간 예측:
-21.94%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
105.35 EUR
최대한의:
108.95 EUR (10.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.86% (108.95 EUR)
자본금별:
4.22% (40.97 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 248
GBPUSD 85
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -85
GBPUSD -17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 344
GBPUSD -162
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +9.39 EUR
최악의 거래: -13 EUR
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +12.97 EUR
연속 최대 손실: -22.97 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FCMCY-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 10
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.08 × 12
ICMarkets-Live07
0.22 × 58
CFHMarkets-Live1
0.29 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
ICMarkets-Live14
0.50 × 6
RoboForex-ECN-2
0.63 × 60
GlobalPrime-Live
0.75 × 92
LMAX-LiveUK
0.80 × 5
OrtegaCapital-Server
0.82 × 113
ICMarkets-Live12
0.92 × 12
JFD-Live01
0.92 × 49
FUTUREMAKEFX-Real
0.93 × 15
AxiTrader-US07-Live
0.98 × 41
146 더...
This signal is synchronized with my other manual ICMarket scalping strategy but because of the very high fees and spread the profits I make on the first account is translated on Darwinex by a loss..

The conclusion is that when you choose a brooker it is important to choose the cheapest one!

리뷰 없음
2025.12.16 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
복제

