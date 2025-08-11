리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FCMCY-Live 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 3 XM.COM-Real 11 0.00 × 3 ICMarkets-Live09 0.00 × 10 Exness-Real 0.00 × 1 OneTrade-Real 0.00 × 1 AxiTrader-US06-Live 0.00 × 4 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 Monex-Server2 0.00 × 1 FXOpen-ECN Live Server 0.08 × 12 ICMarkets-Live07 0.22 × 58 CFHMarkets-Live1 0.29 × 34 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.32 × 87 ICMarkets-Live14 0.50 × 6 RoboForex-ECN-2 0.63 × 60 GlobalPrime-Live 0.75 × 92 LMAX-LiveUK 0.80 × 5 OrtegaCapital-Server 0.82 × 113 ICMarkets-Live12 0.92 × 12 JFD-Live01 0.92 × 49 FUTUREMAKEFX-Real 0.93 × 15 AxiTrader-US07-Live 0.98 × 41 146 더...