İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
134 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (33.33%)
En iyi işlem:
4.22 EUR
En kötü işlem:
-6.71 EUR
Brüt kâr:
111.52 EUR (10 697 pips)
Brüt zarar:
-112.72 EUR (7 880 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (10.76 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
12.64 EUR (7)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
1.18%
Maks. mevduat yükü:
89.23%
En son işlem:
24 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
129 (64.18%)
Satış işlemleri:
72 (35.82%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.01 EUR
Ortalama kâr:
0.83 EUR
Ortalama zarar:
-1.68 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3.39 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13.25 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.60%
Yıllık tahmin:
6.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.24 EUR
Maksimum:
18.24 EUR (1.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.82% (18.24 EUR)
Varlığa göre:
1.20% (11.90 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|GBPUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12
|GBPUSD
|-13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.3K
|GBPUSD
|-331
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.22 EUR
En kötü işlem: -7 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.76 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.39 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.22 × 58
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live14
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.63 × 60
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
|
ICMarkets-Live12
|0.92 × 12
|
JFD-Live01
|0.92 × 49
|
FUTUREMAKEFX-Real
|0.93 × 15
|
AxiTrader-US07-Live
|0.98 × 41
İnceleme yok
