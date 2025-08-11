SinyallerBölümler
MICHEL EDOUARD M ROELANS

My Darwinex

MICHEL EDOUARD M ROELANS
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
134 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (33.33%)
En iyi işlem:
4.22 EUR
En kötü işlem:
-6.71 EUR
Brüt kâr:
111.52 EUR (10 697 pips)
Brüt zarar:
-112.72 EUR (7 880 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (10.76 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
12.64 EUR (7)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
1.18%
Maks. mevduat yükü:
89.23%
En son işlem:
24 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
129 (64.18%)
Satış işlemleri:
72 (35.82%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.01 EUR
Ortalama kâr:
0.83 EUR
Ortalama zarar:
-1.68 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3.39 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13.25 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.60%
Yıllık tahmin:
6.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.24 EUR
Maksimum:
18.24 EUR (1.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.82% (18.24 EUR)
Varlığa göre:
1.20% (11.90 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 152
GBPUSD 49
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12
GBPUSD -13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.3K
GBPUSD -331
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.22 EUR
En kötü işlem: -7 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.76 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.39 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FCMCY-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 10
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.08 × 12
ICMarkets-Live07
0.22 × 58
CFHMarkets-Live1
0.29 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
ICMarkets-Live14
0.50 × 6
RoboForex-ECN-2
0.63 × 60
GlobalPrime-Live
0.75 × 92
LMAX-LiveUK
0.80 × 5
OrtegaCapital-Server
0.82 × 113
ICMarkets-Live12
0.92 × 12
JFD-Live01
0.92 × 49
FUTUREMAKEFX-Real
0.93 × 15
AxiTrader-US07-Live
0.98 × 41
146 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
My Darwinex
Ayda 4999 USD
-0%
0
0
USD
1K
EUR
23
100%
201
66%
1%
0.98
-0.01
EUR
2%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.